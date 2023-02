Ordføreren om overgrepsnettverk: – Umulig å tenke seg at barnevernet har gjort alt rett

En mor og en far er tiltalt for å ha utført grove overgrep mot to av barna sine over flere år i en kommune i Vestland.

Gutten og jenten var under ti år da overgrepene skal ha startet.

Nå er også sønnen deres, en mann i 20-årene, siktet for overgrep mot sine yngre søsken. Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker i Hordaland tingrett.

– Det er en trist utvikling. Samtidig er det generelt sett viktig at slike ting blir avdekket, sier ordføreren i kommunen.

Fikk tre varsler

Også familiens nabo, en mann i 30-årene, er tiltalt for overgrep mot ett av barna og sin egen sønn. Det var under etterforskningen av han at de to foreldrene dukket opp.

Barnevernet i kommunen fikk totalt tre bekymringsmeldinger om de fornærmede barna før foreldrene ble pågrepet.

Det første varselet kom i 2018. Da ble faren dømt for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Det kom to varsler mot familiens nabo i 2020. Et av varslene handlet om en observasjon av en veldig nær relasjon mellom barn og voksen.

Har åpnet tilsyn

Barnevernet opplyste politiet om hvert varsel. Det første varselet ble vurdert som «for lite å gå videre med». Foreldrene ble først pågrepet sommeren 2021.

Nå har Statsforvalteren åpnet tilsynssak rundt barnevernets håndtering. Dette var noe barnevernet selv ba om.

– Det er umulig å tenke seg at i en sånn kompleks sak at barnevernet vil gjøre alt rett til enhver tid.

Ordføreren mener at barnevernet har gjort en svært viktig jobb i å avdekke alvorlige forhold. Men at det samtidig er viktig å være ydmyk og avdekke om de har gjort alt rett i saken.

Ordføreren understreker at kommunen og barnevernet ikke tar stilling til skyldspørsmålet.

– Det er det opp til domstolen å avklare, seier ordføreren.

Strafferammen for grov voldtekt av barn under 14 år er på 21 års fengsel. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til den siktede mannen i 20 årene, advokat Alexander Sæle, som ikke ønsker å uttale seg om saken.