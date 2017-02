Uavhengig av om man er enig eller uenig i Donald Trumps politiske plattform, vil de fleste kunne stille seg bak påstanden om at det har vært en stormfull start på presidentperioden.

Det har vært mye støy, skapt av både Trumps motstandere og presidenten selv.

I et forsøk på å få litt klarhet i hva Trump egentlig har levert av realpolitikk den første måneden i Det hvite hus, har derfor nyhetsbyrået Associated Press brutt det hele ned på tall.

Ifølge APs oversikt, har president Donald Trump i løpet av sin første måned gjort følgende:

Signert 25 presidentordre og memorandum

Gjennom fullmakten som gis presidenten i den amerikanske grunnlovens artikkel to, har Trump gitt grønt lys til å bygge en mur mot Mexico, begynt reverseringen av Obamas helsereform, stanset frihandelsavtalen TPP og gjenopplivet kontroversielle oljerørprosjekter.

Som NRKs tidligere USA-korrespondent Anders Tvegård skrev i slutten av januar, har Trump benyttet seg av presidentembetets fullmakter for å «vise handlekraft», holde sine valgløfter og «reversere deler av Obamas politikk uten å koble inn kongressen».

Fått 1 presidentordre blokkert

27. januar signerte Trump en presidentordre som blant annet innebar 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra sju land med hovedsakelig muslimske statsborgere.

Dette skulle vise seg å bli ett av Trumps første store nederlag, ettersom amerikanske domstoler endte opp med å blokkere forbudet etter kort tid.

Signert 4 lovendringer

Trump har undertegnet flere lovendringer. Seinest på torsdag skrev han under på en lov som fjerner reguleringer av kullindustrien og åpner for å dumpe gruveavfall i bekker og skoger.

Da innenriksdepartementet la frem regelen i fjor sa de at den ville beskytte nesten 10.000 kilometer med bekker og over 200.000 mål skog.

Publisert i gjennomsnitt 6 twittermeldinger hver dag.

I løpet av sine første uker som USAs president har Donald Trump brukt Twitter til å blant annet forsvare seg selv, kritisere politiske motstandere og angripe pressen.

De som følger Donald Trump på Twitter har blitt vant til at han ofte starter dagen med en twitter-melding, og ifølge APs oversikt har hans hyppige aktivitet resultert i et gjennomsnitt på seks meldinger hver dag.

Trumps private twitter-konto når ut til over 25 millioner brukere, mens den offisielle presidentkontoen har 15,5 millioner følgere.

Mottatt fire statsledere (og fått nei fra én)

Trump har hatt fire statsledere på besøk i Det hvite hus. Den første var Storbritannias statsminister Theresa May. De to holdt hender og Trump forsikret May om at han støtter Nato 100 prosent.

Etter May har statsministere fra både Japan, Canada og Israel besøkt Trump på hans hjemmebane.

Men ikke alle hadde lyst på et besøk til Det hvite hus. Etter massivt press fra opposisjonen valgte Mexicos president Peña Nieto å droppe møtet med Trump.

– Jeg har sagt det gang på gang: Mexico kommer ikke til å betale for noen mur, sa Nieto etter at avlysningen ble kjent.

Nominert 1 dommer, men bommet på 2 ansettelser

Neil Gorsuch er nominert av Donald Trump til høyesterettsdommer, men det er en lang vei å gå for at Trump skal få gjennom sin mann til den mektige stillingen.

I tillegg har Trump måttet tåle tilbakeslag på flere andre av sine valg av ansatte.

Andrew Puzder trakk seg denne uka som kandidat til arbeidsminister etter press fra republikanerne, og Michael Flynn trakk seg fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter å ha løyet for visepresidenten om samtaler han har hatt med Russlands ambassadør.

Fått godkjent 14 til kabinettet

Trump har også slitt med å få godkjent sine nominasjoner til kabinettet – altså statsrådsstillinger og sjefsstillinger i de utøvende organene. Så langt har Trump fått godkjent 14 av totalt 24 stillinger.

3 helgeturer til sin private golfklubb Mar-a-Lago i Florida.

Samtidig som det har stormet mer eller mindre sammenhengende rundt Donald Trump etter at han inntok Det hvite hus, har han ved tre anledninger valgt å ta turen til sin private golfklubb Mar-a-Lago. Eller «The Winter White House» som administrasjonen kaller det.

LUKSUS: Donald Trumps private golfklubb Mar-a-Lago. Foto: Carolyn Kaster / AP

Dette har vakt oppsikt blant annet fordi Trump på den måten indirekte promoterer sin egen golfklubb. Ifølge CNBC økte medlemskapsavtalen fra 100.000 dollar til 200.000 dollar etter at Trump vant presidentvalget.

Trump fikk også kritikk da han inviterte Japans statsminister Shinzo Abe til middag på golfklubben.

Der diskuterte de nemlig Nord-Koreas rakettoppskyting åpenlyst i restauranten, noe flere mente utgjorde et klart sikkerhetsbrudd. I etterkant krevde flere demokratiske senatorer at Trump offentliggjør en liste med navn på klubbmedlemmene.