Trump stenger grensen for flyktninger og migranter fra flere muslimske land

Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.

– Mitt hjerte er knust over at Donald Trump i dag lukker døren for barn, mødre og fedre som flykter fra vold og krig, sier den 19 år gamle pakistanske studentaktivisten Malala Yousafzai.

Avtalen skal blant annet medføre at syrere ikke lenger vil få visum til USA, det vil si at flyktninger fra Syria ikke vil komme inn i USA på ubestemt tid.

Ifølge New York Times vil personer fra ytterligere seks land med stor andel muslimsk befolkning få adgang forbudt i 90 dager. Disse landene skal være Irak, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

– Ikke snu ryggen til

Presidentordren Trump signerte fredag har tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA».

Et annet ledd i avtalen er at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

REAGERER: Den tidligere vinneren av Nobels fredspris Malala reagerer på Trump sin nye tiltak. Foto: Nati Harnik / Ap

– I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier, sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren.

19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan. I 2014 fikk hun Nobels fredspris sammen med indiske Kailash Satyarthi.

– Et land av immigranter

Også Facebook-sjef Mark Zuckerberg uttrykker bekymring.

– Som mange andre er jeg bekymret for konsekvensene av den nye presidentordren. Vi må holde landet trygt, men vi bør gjøre det gjennom å legge hovedvekten på folkene som faktisk utgjør en trussel, skriver han på sin Facebook-side.

Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.

– USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne «for flyktninger og de som trenger hjelp».

Ringerunde for Trump

Det har også kommet fram i natt at den ferske amerikanske presidenten skal i løpet av lørdagen snakke med flere av verdens statledere.

Størst spenning er knyttet til samtalen med Russlands president Vladimir Putin. Telefonsamtalen kommer dagen etter at Trump tok imot besøk fra Storbritannias statsminister Theresa May i Washington.

I løpet av lørdagen skal han også ha telefonsamtaler med Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president François Hollande, Australias statsminister Michael Turnbull og Japans statsminister Shinzo Abe.