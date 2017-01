Trump med ordre om Mexico-mur: – Vi skal stenge grensene

Det har lenge vært tvil om Trumps valgløfte om å bygge en mur mot nabolandet faktisk vil realiseres, eller om utsagnet bare var et valgkampstunt.

Men nå er prosessen i gang. Onsdag undertegnet Trump et dokument som gir grønt lys til å igangsette byggingen.

– Og ja, Mexico skal betale på den ene eller andre måten, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer på en pressekonferanse onsdag.

Vil be Mexico betale for muren

USAs grense mot Mexico er 3.200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner. Regningen truer han med å sende til Mexico.

I sitt innlegg om presidentens planer uttrykte Spicer hvordan han tror muren vil gi mer sikkerhet og stabilitet for amerikanere.

– Grensene skal sikres og stenges. Vi skal få kontroll på hvem som oppholder seg her, sa Spicer, og påpekte at dette var et viktig ledd i Trumps planer om å gjøre «USA safe again».

Hvordan muren langs grensa mot Mexico skal finansieres, er foreløpig uklart. Men som signalisert i valgkampen, truer Trump-administrasjonen med å sende regningen til Mexico.

– Folk skal deporteres med enveisbillett

Under en seremoni i sikkerhetsdepartementet onsdag undertegnet Trump også en presidentordre som innebærer nye tiltak for å begrense innvandringen til USA.

USA vil avvise visum eller ta i bruk andre midler for å sørge for at andre land tar i mot sine borgere som blir utvist fra landet.

– Vi skal sørge for at myndighetene i disse landene kaller innbyggerne sine tilbake. Ulovlige immigranter skal deporteres med enveisbillett. De skal ikke lenger oppholde seg i Amerika. sier sa Spicer.

NRK oppdaterer saken