Trump har valgt høyesterettsdommer, men hva nå?

Det er ventet at det blir politisk bråk. Republikanerne ville ikke engang vurdere kandidaten president Barack Obama nominerte i februar 2016, Merrick Garland, angivelig fordi det var et valgår. Nå er det demokratenes tur til å velge mulige hindringer for Trumps utvalgte Neil Gorsuch.

I utgangspunktet trenger Trump 51 av 100 senatorer for å få godkjent Gorsuch. Republikanerne har i dag 52 av de 100 senatorene, men mindretallet kan innta talerstolen og bli der.

Protester utenfor Høyesterett kort tid etter Trump offentliggjorde sitt valg av dommer. Foto: ZACH GIBSON / AFP

Varsler «filibuster» mot Gorsuch

Demokratene er i mindretall i justiskomiteen (11 republikanere og ni demokrater) og har ikke stemmene for å blokkere kandidaten. Følgelig blir Gorsuchs nominasjon mest sannsynlig sendt til debatt og avstemning for hele senatet.

I senatet kan demokratene velge å trenere nominasjonen ved å starte en filibuster, en metode for å hale ut debatter slik at det blir umulig å gjennomføre en avstemning.

Senator Jeff Merkley (D) fra Oregon har varslet på sosiale medier at han vil forsøke å stanse Trumps utvalgte høyesterettskandidat.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En filibuster kan stanses. For å avslutte debatten og åpne for en endelig godkjenning, trengs 60 av 100 stemmer, altså at åtte demokrater stemmer med republikanerne. Senatet kan i teorien endre reglene for filibuster-prosedyren, slik demokratene gjorde i 2013, men flertallsleder Mitch McConnell (R) har ikke gitt den type signaler for bruk av det som omtales som «nuclear option».

Minst to måneders ventetid

De siste 40 åra har høyesterettskandidater ventet i gjennomsnitt 67 dager på en endelig godkjennelse i senatet, skriver NBC, som viser til Congressional Research Service. Ifølge allmennkringkasteren NPR tror lederen av senatets justiskomite, Chuck Grassley (R), at en ny høyesterettsdommer er på plass en gang i april hvis alt går på skinner.

Mye står på spill. Høyesterett styrer amerikanske kjerneverdier og hvilken vei landet går. En av ni plasser har vært ledig siden Antonin Scalia døde i februar i fjor.

Utnevnelsen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer gir republikanerne og de konservative et overtak i en av USAs mektigste institusjoner.

LES OGSÅ: Møter ny høyesterettsdommer med skepsis

Gorsuchs liv brettes ut

En av de første tingene som møter Gorsuch er Kongressens spørreskjema. Han må lage en liste til Senatet over alle han har representert som advokat, hvilke kjennelser han har kommet med som dommer, hvilke inntektskilder han har hatt, honorarer for foredrag, reisedestinasjoner, hvilke intervjuer han har gitt og tekster han har skrevet opp gjennom karrieren.

Det omfattende spørreskjemaet høyesterettskandidaten må fylle ut, kan være på flere hundre sider, skriver New York Times.

Mens det føderale politiet, FBI, gjennomfører en bakgrunnssjekk, vil trolig de fleste medlemmene i senatets justiskomite foreta en separat gransking av Gorsuchs 49-årige liv.

Regler for høringen er ikke bestemt

Det er ventet at høyesterettskandidaten har private samtaler med senatorene slik at de kan bli bedre kjent og «lufte ut» før en offentlig høring.

Også hvordan høringen skal foregå, kan bli en dragkamp. De to partiene forhandler fra gang til gang om når høringen skal holdes, hvor mange timer høringen skal vare, hvor mange spørsmål senatorene kan stille, hvor mange vitner som kalles inn osv. Etter høringen kan senatorene også sende skriftlig spørsmål til kandidaten, som kan forlenge prosessen.

​Hvordan demokratene kommer til å opptre er ikke gitt. Senator Chuck Schumer, som er leder for demokratene i Senatet, skriver på sosiale medier at han er usikker på om Gorsuch er rett mann i en tid hvor demokrati og grunnleggende rettigheter er under press.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump omtalte Schumer som «fake tears Schumer» da senatoren tidligere denne uka tok til tårene under en appell mot Trumps innreiseforbud. Det er ikke sikkert presidentens personkarakteristikker bidrar til et godt samarbeidsklima.

LES OGSÅ: Donald Trump sparket fungerende justisminister

Høyesterett kan ombestemme seg

Høyesterett kan ta en omkamp om tidligere beslutninger og derfor er det ekstra stor oppmerksomhet rundt hva slags stempel presidenten vil sette.

Det er knyttet spesielt spenning til hva en konservativ domstol, med et flertall abortmotstandere, vil gjøre med Roe vs. Wade, som i 1973 i praksis legaliserte abort.

Det trengs et simpelt flertall for å ta opp saker til ny behandling.

Gorsuch og Trump etter kunngjøringen i Det hvite hus 31. januar Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Gorsuch har ikke uttalt seg klart om Roe vs. Wade, skriver nettstedet Vox. Han ses på som «pro-life», som abortmotstandere i USA kalles, men har ikke kommet med kjennelser om abort i løpet av sin dommergjerning.

I senatshøringene er en kandidat forsiktig med å uttale seg om hvilken holdning de har til kjente avgjørelser fordi dersom saken kommer opp igjen, må de trolig erklære seg som inhabile.

Senatet vil likevel forsøke å lære mer om en kandidats filosofi og holdninger før han eller hun havner i USAs høyeste rettsinstans.

Trump oppfyller valgkampløfte

Høyesterett, kjent under initialordet SCOTUS (Supreme Court of the United States), har dreid seg i konservativ retning de siste 40 åra. Da president Gerald Ford nominerte John Paul Stevens som høyesterettsdommer i 1975 var han kjent som sentrum-høyre kandidaten. Da Stevens pensjonerte seg i 2010 ble han omtalt som medlem av den liberale fløyen.

Trumps valg av Gorsuch innfrir trolig ønskene til de konservative. Nominasjonen kan være med på å forene det republikanske partiet etter en turbulent start på presidentperioden.