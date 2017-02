«SER DERE I RETTEN. DETTE HANDLER OM SIKKERHETEN TIL NASJONEN VÅR», tvitret President Trump med store bokstaver minutter etter at dommen falt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dette kan tyde på at administrasjonen hans planlegger å anke dommen til høyesterett.

Alle de tre dommerne i ankedomstolens i San Francisco er enige om at administrasjonen ikke har lagt fram beviser som godt nok forklarer at er et umiddelbart behov for et innreiseforbud i USA som det Trump-administrasjonen innførte 27. januar.

I en 27 sider lang dom argumenterer domstolen for hvorfor innreiseforbudet ikke kan gjeninnføres etter at en lavere domstol i Seattle stanset det sist lørdag.

Trump har de siste dagene kritisert domstolene for sin behandling av saken.

-En dårlig skoleelev ville ha forstått at dette forbudet er nødvendig, sa Presidenten i en tale i Washington i går. Der beskrev han også terrortrusselen mot USA som mye større enn det amerikanere flest er klar over.

Kritisert for dårlig arbeid

Domstolen peker på at innreiseforbudet ikke skiller ikke mellom dem som aldri har vært i USA og dem som bor der på ulike typer visum eller har permanent opphold og doble statsborgerskap. Den mener derfor forbudet er for bredt og ikke skiller mellom dem som ugjør en faktisk sikkerhetstrussel for USA og dem som ikke gjør det.

Noen dager etter at det ble innført, opplyste departementet for innenlands sikkerhet her at mennesker fra de sju landene som har flere statsborgerskap eller såkalt grønt kort som gir permanent opphold likevel skulle få innreise.

Dommerne sier også at domstolene har myndighet til å vurdere en presidentordre som handler om immigrasjon og nasjonal sikkerhet.

Trump-administrasjonen har argumentert med at presidenten kunne utstede ordren fordi han har ansvar for USAs sikkerhet.

Fraråder Trump å anke

– Presidenten må ha myndighet til å holde mennesker som er en sikkerhetstrussel unna, men denne presidentordren er for bred og for dårlig planlagt, sier jusprofessor Alan Dershowitz ved Harvard-universitetet til MSNBC.

Han mener Trump-administrasjonen har en dårlig sak og ikke vil vinne fram i høyesterett.

Dommerne mener også at føderale domstoler i USA har rett til å vurdere om en president går ut over sine fullmakter.

– Dommerne går lenger enn de trenger å gjøre. Det gjør de for å styrke argumentene sine når høyesterett eventuelt skal vurdere saken sier Dershowitz.

Høyesterett avgjør selv om de finner grunn til å ta opp saken dersom den blir anket dit.

Anklager om religiøs diskriminering

Dommerne sier også at delstatene Washington og Minnesota som saksøkte har presentert alvorlige anklager om at Trump-administrasjonen forsøker å innføre religiøs diskriminering.

De sju landene som var omfattet av innreiseforbudet har muslimsk majoritetsbefolkning.

Folk fra Iran, Iran, Syria, Yemen, Libya, Somalia og Sudan som har visum til USA har de siste dagene igjen kunnet reise inn i USA.

Det vil ta mange uker før en eventuell anke kan behandles, og domstolen mener det er usannsynlig at Trump-administrasjonen har myndighet til å revidere innreiseforbudet.