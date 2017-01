TPP-medlemmer vil holde avtalen i live uten USA

– Det er svært skammelig, men ikke uventet, er Australias handelsminister Steve Ciobos reaksjon på Trumps avgjørelse. Ciobo legger til at han ønsker å se om avtalen kan fungere uten USA.

Australia holder muligheten åpen, og landet har allerede vært i samtaler med Canada, Mexico, Japan, New Zealand, Singapore og Malaysia om å jobbe for et alternativ, sier Ciobo. New Zealands handelsminister Todd McClay er av samme oppfatning og sier at landet er klar til å satse på TPP med de gjenværende medlemmene.

Uten USA gjenstår Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore og Vietnam. TPP-avtalen ble signert av de tolv landene i 2016, men er ennå ikke ratifisert.

REFORHANDLER: Mexicos president Enrique Pena Nieto er åpen for å reforhandle TPP. Foto: Edgard Garrido / Reuters

Mexico vil reforhandle

Samtidig gjorde Mexicos president Enrique Peña Nieto det klart at han vil forsøke å forhandle fram bilaterale avtaler med de øvrige TPP-medlemslandene etter at USA har trukket seg fra frihandelsavtalen.

Peña Nieto sier han nå ønsker å inngå bilaterale avtaler med hvert av TPP-medlemslandene for å beskytte Mexicos handelsinteresser.

Men Mexico er også villig til å forhandle med USAs president Donald Trump, så lenge Mexicos interesser respekteres, sa han i en tale mandag.

– Verken konfrontasjon eller underkastelse. Dialog er løsningen, sa Peña Nieto.

Peña Nieto har også kommentert den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA mellom USA, Canada og Mexico. Trump varslet mandag at han skal møte Peña Nieto og Canadas statsminister Justin Trudeau.

– Trump har allerede snakket med presidenten i Mexico og statsministeren i Canada om sitt ønske om å reforhandle NAFTA, og han skal møte begge to i løpet av de neste 30 dagene eller deromkring. Dette kommer til å bli tema under samtalene, sa Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer mandag.

Trump signerte ordren i Det hvite hus mandag, og han fulgte dermed opp tidligere uttalelser om å føre en mer proteksjonistisk linje og skrote frihandelsavtaler. Ifølge Trump truer frihandelsavtaler amerikanske arbeidsplasser.