To uker med Twitter-angrep fra president Donald Trump

Til tross for at Donald Trump har overtatt Twitter-kontoen @POTUS har han fortsatt å bruke sin egen private konto til å angripe rivaler, aviser, og demonstranter.

Her er noen av personene, stedene og tingene Donald Trump har angrepet på Twitter siden han ble president.

Demonstrasjonen «Women's March»

Kvinner over hele verden marsjerte dagen etter Donald Trump ble sverget inn som president for likestilling og mangfold. Demonstrasjonene ble holdt i 673 byer i 81 land, ifølge marsjens egen hjemmeside.

I Washington marsjerte minst 470.000 personer. Donald Trump kritiserte demonstrantene, spurte hvorfor de ikke hadde stemt, og skrev at kjendiser skadet budskapet.

Mexico

Kort tid etter Donald Trump hadde flyttet inn i Det hvite hus undertegnet han presidentordren som ga grønt lys til å bygge muren mot Mexico. Dette skapte igjen en anspent stemning mellom han og Mexicos president Enrique Peña Nieto, som avlyste et møte med Trump i Washington.

På Twitter skrev Trump at handelsavtalen NAFTA var en avtale som kun gagnet Mexcio, og hvis de ikke kom til å betale for muren var det like greit at Nieto avlyste møtet.

The New York Times og The Washington Post

Donald Trump har rettet sterk kritikk mot to av USAs største aviser, The New York Times og The Washington Post.

På Twitter har «The Donald» flere ganger kalt de for «falske nyheter», han har hevdet at leserne forsvinner fra de to avisene, og han har kalt media for «opposisjonspartiet».

«Washington-eliten»

På dagen han ble sverget inn som USAs 45. president fortsatte Donald Trump å kritisere politikerne i Washington D.C. for å ha fjernet makten fra det amerikanske folket. Han kritiserte også «politikereliten» for å ha glemt deler av befolkningen.

«Utakknemlig forræder»

Noe av det siste Barack Obama gjorde som president var å benåde Chelsea Manning, som sonet en dom på 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til Wikileaks.

Donald Trump kritiserte Manning etter at hun hadde publisert en kommentar i avisen The Guardian hvor Obama fikk kritikk for å ikke være «modig nok». Trump beskrev blant annet Manning som en «utakknemlig forræder» etter dette.

Iran

Under valgkampen gikk Trump hardt ut mot atomavtalen med Iran. Obama-administrasjonen har sagt at avtalen vil hindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen, men Trump har hevdet at avtalen ikke er god nok for USA.

Som president har han fortsatt å være kritisk til atomavtalen. Han har også innført nye sanksjoner mot Iran etter at landet gjennomførte en prøveoppskyting av en ballistisk mellomdistanserakett.

Barack Obama

Trump har ikke bare kritisert sin forgjenger for atomavtalen med Iran, han har også gått ut på Twitter å kritisert en flyktningavtale Obama-administrasjonen hadde inngått med Australia.

Trump skrev blant annet at han vil undersøke denne «dumme avtalen».

Arnold Schwarzenegger

Før Donald Trump stilte som presidentkandidat var han nok mest kjent som programleder for «The Apprentice». Terminator-skuespilleren og tidligere guvernør i California Arnold Schwarzenegger har fått i oppdrag å lede programmet etter Trump ble president.

Under National Prayer Breakfast fortalte Donald Trump at skuespilleren hadde vært en «katastrofe» og ba de til stede om å be for Schwarzenegger og seertallene til «The Apprentice».

Schwarzenegger svarte med en video hvor han foreslo at han og Trump kunne bytte jobber slik at amerikanerne «endelig kunnen sove komfortabelt igjen».

Dette fikk Trump til å ta fingrene fatt og skrev at skuespilleren hadde vært en «dårlig» guvernør og en enda dårligere programleder for «The Apprentice».

Demokratene

Ifølge Donald Trump har Demokratene ikke gjort nok til å beskytte amerikanske jobber. Godkjenningen av ministrene til Trump har heller ikke gått hurtig nok ifølge Trump.

John McCain og Lindsey Graham

Etter at de to Republikanske senatorene John McCain og Lindsey Graham ga en felles uttalelse der de kritiserte Trumps innreiseforbud hevdet presidenten at de to var svake når det kom til immigrasjon. Ifølge Trump burde de to senatorene fokusere på ulovlig innvandring og mindre på «å starte tredje verdenskrig».

Til CNN fortalte Lindsey Graham denne uken at han hadde et ønske for framtiden:

– Jeg skulle ønske Trump brukte mer tid til å sove enn å skrive på Twitter, men det er opp til han.

Dommeren som stoppet innreiseforbudet

Etter dommer James Robarts kjennelse for en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet for sju overveiende muslimske land var Trump raskt ute på Twitter og kritiserte dommerens avgjørelse.