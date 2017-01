Mexicos president avlyser Trump-møte

Avlysningen kommer dagen etter at Trump signerte en presidentordre som starter arbeidet med å bygge den over 3000 kilometer lange muren på grensen mellom USA og Mexico.

– Best å avlyse

Trump twitret tidligere i dag at det ville være like greit å avlyse tirsdagens møte, dersom Mexico fortsatt står ved at de ikke vil betale kostnadene for grensemuren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nieto har vært under press fra opposisjonen i landet om å droppe møtet med Trump. Nå har han altså kommet fram til at han holde seg hjemme.

Han sier han fortsatt ønsker å samarbeide med USA om avtaler som kommer begge land til gode.

– Vi betaler ikke

Mexicos president gikk i formiddag også ut og fordømte USAs planer om å bygge muren, og gjentok på ny at det er uaktuelt at mexicanerne skal betale for den.

– Jeg har sagt det gang på gang: Mexico kommer ikke til å betale for noen mur, sier han videre etter at USAs president Donald Trump gjentok antydningen om at han vil sende regningen for muren til det langt fattigere nabolandet i sør.

SE DIREKTE: Trump er i ettermiddag i Philadelphia. Du trenger javascript for å se video. SE DIREKTE: Trump er i ettermiddag i Philadelphia.

Mexicos tidligere president Vincente Fox Quesada gikk enda lengre da han twitret følgende tidligere i dag.

«Donald, ikke vær selvopptatt. Mexico har talt, og vi vil aldri noensinne betale for den jævla muren»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

ARTIKKELEN OPPDATERES