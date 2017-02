Diskuterte Nord-Korea blant bryllupsgjester på golfklubb

Mens bryllupsgjester danset og klubbmedlemmer spiste middag samlet Trump og Abe seg rundt mobiltelefonene og angivelig studerte Nord-Koreas rakettoppskyting.

En av gjestene Richard DeAgazio, tok bilder av situasjonen og publiserte dem på sin egen Facebook-side med teksten: «Det er fascinerende å se det voldsomme aktiviteten rundt middagsbordet når nyheten om Nord-Koreas rakettoppskyting mot Japan kom. Statsminister Abe samlet sin stab og presidenten ringte Washington før de to lederne snakket sammen før de gikk til et annet rom for å arrangere en pressekonferanse. Wow …. midt i begivenhetenes sentrum».

– Hørte ingen ting

DeAgazio, som selv er en av Trumps støttespillere og medlem av presidentens private golfklubb, satt bare noen få meter fra der Trump og Abe spiste middag. Sammen med flere andre fikk de med seg hva som skjedde.

– En åpnet en PC på bordet og en gruppe japanere stilte seg rundt statsministeren og Donald og alle så på hva som skjedde, forteller Jay Weitzman, som også er medlem av Trumps golfklubb.

Alt dette skjedde mens mat og drikke ble servert og folk tok bilder av hendelsen. Både Abe og Trump skal også ha lest seg opp på forskjellige dokumenter mens de satt ved bordet, men ifølge gjestene så hørte de ikke hva som ble sagt.

– Jeg hørte ingenting på grunn av all musikken og praten rundt bordet, jeg kunne faktisk ikke høre hva som ble sagt på mitt eget bord, forteller DeAgazio til The Washington Post.

Får kritikk

Den litt spesielle middagen, der Trump nærmest gjør et middagsselskap om til en krisestab forundrer mange sikkerhetseksperter.

For Trump har litt fleipete kalt sin private klubb for Vinterens Hvite hus, bortsett fra at Mar-a-Lago er full av mennesker hele tiden som ikke er sikkerhetsklarert på samme nivå som hans hvite hus i Washington.

Trump har fått kritikk for å bruke en ikke sikkerhetsklarert mobiltelefon og for ikke å delta i de daglige sikkerhetsbrifene til den amerikanske etterretningen. Det til tross for at han gjennom store deler av valgkampen kritiserte sin rival Hillary Clinton for hennes omgang med hemmeligstemplede dokumenter.

DeAgazio tok også bilde av seg selv sammen med en av Trumps militære medhjelpere som skal ha ansvaret for atomkofferten. Noe som også har skapt reaksjoner.

Nå krever flere demokratiske senatorer at Trump offentliggjør en liste over klubbmedlemmene.

– Dette handler om USAs utenrikspolitikk, ikke en episode av Saturday Night Live. Vi oppfordrer nå våre republikanske kollegaer til å ta denne administrasjonen ubetenksomhet og uprofesjonelle holdninger på alvor før dette får alvorlige konsekvenser, heter det i en uttalelse fra de demokratiske senatorene Sheldon Whitehouse og Tom Udall, ifølge New York Times.

Trumps pressetalsmann, Sean Spicer, avviser at de to statslederne delte noe hemmeligstemplet materiale rundt middagsbordet og at Trump ble brifet på et sikkert sted både før og etter middagen.