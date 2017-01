May og Trump lovar full støtte til Nato

Theresa May sa også at dei to er samde om kor viktig det er å kjempe mot IS og andre islamistiske grupperingar. Både Trump og Mae sa etter møtet i Det ovale rommet at USA og Storbritannia har eit heilt spesielt forhold, både kulturelt, militært og økonomisk.

Dei to leiarane sa at dei vil sjå på måtar dei kan utvikle handelssamarbeidet mellom dei to landa.

Russland og Kina

Den amerikanske presidenten fekk spørsmål om blant anna Russland, Vladimir Putin og Kina.

– Vi får sjå kva som skjer. Det er for tidleg å snakke om. Vi vil ha eit godt forhold til alle land. Om vi kan ha eit godt forhold til Russland og Kina er eg veldig for det. Eg garanterer ingenting, men det ville ha vore bra. Eg kjenner ikkje Putin. Det er mogleg vi får eit godt forhold, og det er mogleg at vi ikkje gjer det, sa Trump blant anna.

Han fekk også spørsmål om han ville godta tortur under avhøyr av fangar.

– Dette var ditt val av spørsmål. Der forsvann det forholdet. Forsvarsministeren har sagt offentleg at han ikkje nødvendigvis trur at tortur verkar. eg er ikkje nødvendigvis samd, men han er eksperten og han kan overprøve meg, sa presidenten.

Winston Churchill

Pressekonferansen starta cirka kl. 1915. Theresa May kom til Det kvite hus klokka 18 norsk tid, og ho vart teken i mot av ein smilande Donald Trump.

Her viste Trump stolt fram bysta av Winston Churchill, som no er tilbake i Det ovale rommet etter å ha vorte flytta til eit anna rom av Barack Obama.

Theresa May møter Donald Trump i Det kvite hus. Foto: NEIL HALL / Reuters

Det kvite hus har sett av ein time til møtet mellom dei to, men det er uklart om dette er inkludert pressekonferansen. Møtet blir sett på som spesielt viktig fordi Storbritannia er i ferd med å forlate EU, medan verda er spent på kva politikk Donald Trump kjem til å føre.

I ein tale til Det republikanske partiet i går sa Theresa May at dei to landa må fornye det heilt spesielle forholdet som er mellom dei to landa i takt med den nye tida. Den britiske statsministeren er blant anna oppteken av å få i stand ein handelsavtale med USA.

I talen til dei republikanske politikarane ho også at dei to landa «alltid må stå opp for vener og allierte i demokratiske land som ligg i tøffe nabolag», og ho hausta stor applaus. Men ho sa også at Storbritannia og USA ikkje kan gå tilbake til ein politikk med mislukka militære intervensjonar for å prøve å endre verda etter deira bilete.

Den britiske forsvarsministeren, Sir Michael Fallon, sa i dag tidleg til BBC at det Mae meinte med denne fråsegna, var at Storbritannia ikkje skal engasjere seg militært i utlandet utan at det er ein reell trussel mot landet.

Tidlegare i dag la Theresa May ned ein krans på grava til den ukjende soldaten på æreskyrkjegarden Arlington i delstaten Virginia, ikkje langt frå hovudstaden Washington DC.

