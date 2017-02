Trump tillater dumping av gruveavfall i bekker

Loven som Trump undertegnet fjerner «Regelen for beskyttelse av bekker» som president Obama undertegnet mot slutten av sin periode som president.

På bloggen til Det hvite hus står det at presidenten underskrev loven for å hindre «den dyre Regelen for beskyttelse av bekker fra ytterligere å skade kullgruvearbeidere og samfunnene som er avhengig av dem».

Ifølge bloggen vil den nye loven stoppe en regel som truet kullindustrien med millioner av dollar i utgifter, førte til redusert produksjon og færre jobber.

Under fjorårets valgkamp lovte Donald Trump flere ganger å fjerne lover og regler som han mente førte til de store problemene den amerikanske kullgruve-industrien har vært gjennom de siste årene.

Kullgruveavfall i Anjean i Vest-Virginia, en av statene der mest avfall slippes ut i bekker. Foto: JON C. HANCOCK / Ap

Skulle beskytte 10.000 kilometer bekker

Da innenriksdepartementet la frem regelen i fjor sa de at den ville beskytte nesten 10.000 kilometer med bekker og over 200.000 mål skog.

Nettstedet Vox skriver at regelen ble innført fordi kulldriften i deler av Vest-Virginia, Kentucky og Virginia foregår ved at gruveselskapene sprenger bort fjelltopper for å komme til kullfeltene under.

Det som da blir til overs blir dumpet i dalene under fjellene, noe som kan føre til at bekker og elver blir forgiftet av tungmetaller.

Miljøgruppen Appalachian Voices sa til Senatets miljøkomite i fjor at gruveselskaper hadde begravet over 3000 kilometer bekker med avfall og at giftige metaller kan ha alvorlige konsekvenser for helsen for folk som bor i nærheten.

President Donald Trump fikk applaus fra kullgruve-arbeidere i gruvehjelmer etter at han hadde skrevet under loven. Foto: Carolyn Kaster / AP

Godkjenner trolig klimaskeptiker

Undertegningen av den nye loven skjedde dagen før klimaskeptikeren Scott Pruitt trolig godkjennes som leder av miljødirektoratet EPA.

Scott Pruitt blir trolig godkjent som leder av miljødirektoratet EPA fredag. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Pruitt, som kommer fra jobben som riksadvokat i Oklahoma, har jobbet tett med olje- og gasselskapene som er en viktig del av delstatens økonomi.

EPA-sjefen har en stor innvirkning på USAs kamp mot klimaendringer. Direktoratet avgjør både hvilke internasjonale forpliktelser landet kan inngå, og har ansvaret for å sette dem ut i livet.

Senatet er ventet å stemme over godkjennelse av Pruitt fredag etter at det torsdag kom frem at han etter alt å dømme har nok støtte til å få flertall.

Det skjer til tross for at 773 tidligere ansatte i EPA har sendt et brev til Senatet der det står at Pruitts tidligere handlinger og offentlige uttalelser tyder på at han ikke støtter de grunnleggende prinsippene som ligger bak USAs miljøvernlover, skriver Ap.

– Mister Pruitt har ikke vist noen interesse i å håndheve disse lovene, noe som er ekstremt viktig del av jobben til EPA, skriver de tidligere ansatte.