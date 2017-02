NRK oppsummerer: Donald Trumps presidentperiode så langt

Her skal det ryddes opp, tenkte kanskje Trump, og brukte sin første dag som president blant annet til å signere en ordre mot Barack Obamas helsereform Obamacare.

Rett etter paraden fra Kongressen til Det hvite hus gikk Trump til Det ovale kontoret og skrev under på ordren som går ut på å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse».

Urix forklarer: Dette trenger du å vite om Trumps presidentordre

Pussyhats

Over hele verden demonstrerte flere hundre tusen mot Trumps kvinnesyn. I Washington D.C. hadde veldig mange møtt opp:

Så mange hadde på forhånd strikket seg såkalte «Pussyhats», at det ble utsolgt for rosa garn i flere amerikanske byer.

Trump selv svarte på protestene ved å spørre på Twitter: Hvor stemte ikke disse menneskene?

Kjeftet på media

Veldig mange medier brukte disse bildene for å sammenligne oppmøtet på Obama og Trumps' innsettelser.

Det likte Trump dårlig og han hevdet bildene ikke gjenspeilet virkeligheten. Han anklaget media for ikke å ha vist bilder som viste hvor mange som faktisk var kommet for å se ham tale.

– Jeg holdt en tale. Jeg så utover feltet og det så ut som en million, halvannen million mennesker. De viste et felt der det praktisk talt ikke var noen. Og så sa de at folk ikke kom for å se Trump, sa Trump.

Men TV-tallene var han fornøyd med:

Pressesekretær Sean Spicer som beskrev folkemengden da Trump ble innsatt som «den største noensinne, punktum», ble forsvart av Trumps talskvinne Kellyanne Conway. Nei, Spicer løy ikke, sa Conway til NBC, han kom med «alternative fakta».

Etter at Trump hadde vært på besøk hos den føderale etterretningstjenesten CIA uttalte den tidligere direktøren John Brennan at han var opprørt over Trumps «selvforherligelse da han snakket til pressen foran minneveggen for CIAs helter» og at «Trump burde skamme seg».

Hindrer informasjon om abort

Frem med pennen igjen – Trump signerte 23. januar en presidentordre som forbyr offentlig pengestøtte til ikke-statlige organisasjoner som informerer om abort som et alternativ i sitt arbeid med seksualopplysning, helsehjelp og familieplanlegging.

Ikke alle mente denne gjengen var den rette til å ta en slik avgjørelse.

Valgfusk!!!

Pressesekretær i Det hvite hus Sean Spicer fastholdt at Trump fortsatt tror på valgfusk og flere «millioner ulovlige» stemmer i valget.

– Han fastholder det, basert på studier som er forelagt ham, sa Spicer.

Nå blir det mur

27. januar undertegnet Trump en ordre som gir grønt lys for å bygge den omstridte muren mot Mexico. Han sa som i valgkampen at han vil sende regningen over grensa, men forklarte ikke hvordan.

Skatt på avokado og Corona

Detaljene kom først dagen etter. «Halve» Twitter fikk avokado-panikk da Trump annonserte at muren kan bli finansiert gjennom en importskatt på 20 prosent på alle varer fra Mexico.

Frykten kan imidlertid ha vært overdreven.

– Trump mener ikke dette bokstavelig. Dette er bare én av flere ideer, sa Trumps stabssjef Reince Priebus senere, ifølge Reuters.

Innreiseforbud og hånd i hånd med May

27. januar fikk Trump også besøk av britenes statsminister Theresa May. De to holdt hender og Trump forsikret May om at han støtter Nato 100 prosent. Når May sa at sanksjonene mot Russland må opprettholdes var Trump mer skeptisk

Så ble det bråk! Samme dag signerte Trump en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Ordren innebærer blant annet 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra land med hovedsakelig muslimske statsborgere, trolig Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Flyplasskaos

På mange amerikanske flyplasser ble det demonstrert mot innreiseforbudet. På JFK-flyplassen i New York møtte minst 2000 mennesker opp.

Situasjonen var uklar for statsborgere fra land som er rammet av innreiseforbudet, som allerede var på vei til USA da forbudet trådte i kraft. Menneskerettighetsorganisasjonen ACLU tok på vegne av to irakiske menn saken til retten, og en dommer i New York avgjorde at utsendelsen av reisende som er strandet på amerikanske flyplasser skal stanses.

Mange europeiske statsledere reagerte på innstrammingene. Den britiske statsministeren Theresa May sa at hun «ikke er enig» i den amerikanske beslutningen, og Erna Solberg sa til NRK at hun tror tiltak kan virke mot sin hensikt.

28. januar ringer Trump ringer til Russlands president Vladimir Putin. Det hvite hus kalte samtalen en «betydningsfull start» på et bedre forhold mellom de to landene.

Amerikanske flertall for innreiseforbudet

Innreiseforbudet skaper fortsatt forvirring – hvem gjelder det egentlig for?

I en undersøkelse fra anerkjente Quinnipiac University sier 48 prosent av amerikanere at de støtte innvandringsforbudet.

Foto: Quinnipiack university

Justisministrene i 16 amerikanske delstater fordømmer Donald Trumps presidentordre om innvandring som grunnlovsstridig og sier de vil kjempe mot den.

Polens utenriksminister sier han støtter Trumps beslutning, mens over 1 million briter signerer et opprop som vil nekte Trump å besøke Storbritannia.

Sparket Yates

30 januar sier USAs fungerende justisminister, Sally Yates at hun ikke vil forsvare Trumps presidentordre om flyktninger i retten.

Det førte til at hun fikk sparken – og en heller dårlig attest fra sjefen med på ferden.

«Fungerende justisminister Sally Yates har forrådt Justisdepartementet ved å nekte å innføre en lovlig ordre, som er utformet for å beskytte amerikanske borgere. Ms. Yates, utnevnt av Obama-administrasjonen, er svak når det gjelder grenser og veldig svak når det gjelder ulovlig innvandring», skrev Det hvite hus i en uttalelse.

Nominerte ny høyesterettsdommer

1. februar nominerer Trump Neil Gorsuch (49) til å fylle dommersetet i amerikansk høyesterett som har stått ledig siden konservative Antonin Scalia døde i februar i fjor. Demokratene er kritiske og varsler kamp i senatet.

Telefontrøbbel

Torsdag skrev The Washington Post at Donald Trumps telefonsamtale med Australias statsminister Malcom Turnbull lørdag egentlig skulle vart i en time. I stedet ble den avbrutt etter 25 minutter.

Ifølge avisen skal presidenten ha fortalt Turnbull at han samme dag hadde hatt telefonsamtaler med fire andre statsledere, inkludert Russlands Vladimir Putin, og at samtalen med den australske statsministeren var den «desidert verste».

Bakgrunnen skal ha vært at Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.

– Avtalen som ble inngått av den forrige administrasjonen er noe han er veldig, veldig opprørt over. Han liker den ikke, sa pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer, om president Trumps mening om avtalen.

Pressetalsmannen la til Trump likevel vil la avtalen bli stående ut fra respekt for Australias statsminister Malcolm Turnbull.

