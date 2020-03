Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har erfaring fra nesten 50 års arbeid med epidemier, alt fra meslinger til ebola. Vi mener det kan være en verdifull støtte i denne ekstreme situasjonen, sier Karine Nordstrand til NRK. Hun president i Leger uten grenser i Norge.

Mange forbinder organisasjonen med hjelpeoperasjoner i krig og katastrofer, langt unna det hjemlige Europa. De siste ukene har koronaviruset sakte, men sikkert spredd seg til flere og flere europeiske land. Her ble Italia først rammet, og viruset har fortsatt sitt ferd ut i verden.

På verdensbasis er nå godt over 800.000 smittet. Flere enn 40.000 er døde.

Avlaster sykehusene

Nå har Leger uten grenser for første gang mobilisert for å hjelpe helsemyndighetene i mange europeiske land på én gang. Belgia, Italia, Frankrike, Sveits og Spania er noen av landene det er snakk om.

– Vi bidrar både med ekspertise og med personell for å avlaste overfylte sykehus, sier Nordstrand.

Bare i Italia har organisasjonen 30 leger, sykepleiere og hygiene-eksperter i sving.

En som er ute i felt er legen David Noguera. Han er i gang med å jobbe på et midlertidig sykehus som er satt opp i Madrid.

– Hovedoppgaven vår er å avlaste trykket, slik at de andre sykehusene kan behandle pasienter som har det enda verre, forklarer han på hjemmesiden til organisasjonen.

Hjelper dem som er mest utsatt

I Sveits og Belgia er det flere og flere som er i ferd med å bli syke. I den belgiske hovedstaden hjelper Leger uten grenser til med å kartlegge behov og iverksette smitteverntiltak.

I Belgia og i Spania bistår de også med å hjelpe noen av de mest utsatte når det gjelder Covid-19, nemlig de som bor på sykehjem og gamlehjem.

Karine Nordstrand i Leger uten grenser sier de er svært bekymret for hva som skjer når smitten når flyktningleirene i Hellas. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Men vi er også særlig bekymret for de hjemløse som lever på gatene og i flyktningleirer, og som har få muligheter til å beskytte seg mot viruset, sier Karine Nordstrand.

Både i Sveits og Frankrike er opplysningsarbeid og opplæring i smitteverntiltak viktig, slik at hjelpere ikke risikerer å spre smitte når de for eksempel deler ut mat og hygieneartikler.

Hun sier bekymringen er stor for situasjonen i leirene på de greske øyene.

– Her har vi utarbeidet en kriseplan for hva som må gjøres hvis eller når viruset sprer seg der, sier Nordstrand.

Italia

Italia var det landet i Europa som fikk viruset først. Viruset ble først oppdaget i Codogno, nord i landet. Det førte til at Lombardiaregionen ble hardt rammet og etter hvert ble det meldt om flere døde i Italia enn i Kina.

Over 100.000 er registrert som smittede, men det reelle tallet er trolig fem til ti ganger høyere ettersom Italia kun tester folk med alvorlige symptomer, melder nyhetsbyrået AP. Men noe går kanskje riktig vei: 31. mars ble det rapportert om nedgang i antall smittede i den hardest rammede regionen.

Italia holder landet stengt fram til 12. april.

En eldre kvinne ute i en folketom gate i Codogno. Foto: Antonio Calanni / AP

Kina

Koronaviruset oppstod trolig i byen Wuhan i Kina. Myndighetene isolerte den helt og beordret folk til å holde seg innendørs. I Kina ser det ut til at myndighetene har fått kontroll over viruset og restriksjonene mykes opp. Antall nye smittede og døde har sunket kraftig.

Kina har hatt mer enn 80.000 smittede og 3300 døde, men 76.000 av dem som ble smittet regnes nå som helt friske.

Nå er kineserne er redde for en ny virusbølge i retur fra utlandet. Landet er derfor stengt for utlendinger.

Medisinsk personell, som har jobbet i Wuhan under virus-utbruddet, står og venter på en buss for å få reise hjem. Foto: Noel Celis / AFP

Spania

Mot slutten av mars har det gått fra vondt til verre i Spania. Flere dager har dystre dødsrekorder blitt slått og innen slutten av mars er nesten 100.000 blitt smittet av viruset.

Gang på gang er bevegelsesfriheten blitt strammet inn. Myndighetene har blant annet vedtatt at maksimalt tre personer kan være til stede under begravelser og kremasjoner. det er også forbudt med likvake i private hjem, uansett dødsårsak.

Landet er stengt fram til 11. april.

Sverige

Mens de fleste landene i Europa stengte serveringssteder, kinoer og butikker, nøyde svenske myndigheter seg med å oppfordre folk i risikogrupper til å holde seg hjemme og ba innbyggerne til å holde avstand og ellers ta sine forholdsregler.

Skoler og barnehager holdes åpne, blant annet fordi Sveriges folkehelseinstitutt sier det ikke finnes bevis på at stenging av skoler eller grenser stanser en pandemi, men at det derimot vil skade samfunnet.

Strategien var omstridt og myndighetene innførte etter hvert et forbud mot at flere enn 50 personer kunne møtes. Regjeringen har også besluttet å forby besøk på alle landets aldershjem.

Danmark

Danmark var tidlig ute med å stenge alle sine skoler, barnehager og grenser. I hovedstaden ble det innført enveisgåing på populære vandre- og løpestier.

Det er forbudt å være flere enn ti personer samlet. Statsminister Mette Frederiksen sier hun håper å kunne lette på de stramme tiltakene etter påske.

USA

Innen utgangen av mars er USA i ferd med å passere Kina i antall korona-relaterte dødsfall. Over 3000 er døde og nærmere 165.000 smittet. Verst rammet er New York.

Myndighetenes anbefaling er at folk holder seg hjemme. De fraråder at flere enn ti personer samles på ett sted.

President Donald Trump har flere ganger uttrykt ønske om å lette på de harde restriksjonene, men har nå forlenget dem til over påske. Han erkjenner at landets høyeste korona-dødsrate kan komme i midten av april.

Tyskland

Tyskland har hatt flere smittede enn Frankrike, men langt færre døde. Landet har også har også hatt kapasitet til å ta imot pasienter både fra Italia og Frankrike.

Bundeskansler Angela Merkel har innført kraftige restriksjoner på folks bevegelsesfrihet og sosialt samvær for å hemme smittespredningen.

Landets helseminister Jens Spahn har forsikret tyskerne om at landet ligger et skritt foran utviklingen i pandemien

Russland

Fram til onsdag 25. mars var det få tiltak i Russland, men da talte president Vladimir Putin til folket om koronasmitten for første gang. Han varslet flere tiltak. Alle internasjonale flyginger til og fra Russland ble stanset. I Moskva ble restauranter, barer og andre offentlige steder stengt.

Russere som bryter karantenereglene, risikerer fengselsstraff på opptil sju år.

To politifolk patruljerer på en folketom Røde plass i Moskva. Foto: Pavel Golovkin / AP

Sør-Korea

Suksesshistorien er Sør-Korea. Omfattende grep ble tatt raskt. Mange mennesker ble testet og smittede ble sporet opp og isolert.

Halvparten av de smittede har vist seg å tilhørte samme kirkesamfunn. Mange tusen var på et massemøte, men myndighetene klarte å spore opp de som hadde vært der. Kredittkortinformasjon, mobiltelefonlogger og GPS-sporing er blitt brukt for å få tak i dem.

Den 31. mars hadde Sør-Korea 162 døde, det er lite i en befolkning på 50 millioner.

Sørkoreanere får varsler med informasjon om hvor folk som er bekreftet smittet av koronaviruset har oppholdt seg. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Brasil

President Jair Bolsonaro har kalt pandemien «en liten influensa» og har vært kritisk til tiltak mot koronasmitten, men landets delstater har tatt grep. En fotballstadion i São Paulo blir gjort om til feltsykehus og flere fotballklubber har satt opp klinikker. Strendene utenfor Rio de Janeiros er stengt. Skoler og turistattraksjoner er stengt, kulturtiltak er avlyst.

Koronasmitten kom sent til Brasil og Latin-Amerika, så det er foreløpig relativt lave smittetall og et lavt antall døde.

Sør-Afrika

Hardest rammet på det afrikanske kontinent er Sør-Afrika. 27. mars ble all offentlig virksomhet som ikke er livsnødvendig stengt i tre uke. Flytrafikken er stanset og grensene er sperret. Folk har ordre om å holde seg hjemme, bortsett fra når de må handle mat og medisiner. Militære er satt inn for å håndheve reglene fordi mange har brutt portforbudet.

Relativt få er smittet av viruset så lang i Sør-Afrika, men helsemyndighetene frykter at koronaviruset kan spre seg raskt i de tett befolkede byene dersom det ikke blir bekjempet.

India

Tiltakene er omfattende i India, etter at myndighetene lenge hevdet at det ikke har var noen omfattende spredning av viruset i befolkningen. Alle landets 1,4 milliarder innbyggere er ilagt portforbud. Statsminister Narendra Modi sa i en tale til folket at det blir gjort for «å redde India».

Regjeringen lover at folk skal få tilgang til nødvendige varer og tjenester under karantenen. Alle internasjonale flyruter er kansellert inn og ut av India. Det går ingen tog på landets omfattende nettverk, bortsett fra noen forstadstog og godstog.

En indisk politimann med koronavirus-hjelm snakker til et par på gaten i Chennai. Foto: Arun Sankar / AFP