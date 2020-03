Danmark kan lette på koronatiltak etter påske

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis vi dansker står sammen ved å holde avstand til over påske, og hvis tallene er stabile de neste to ukene, så kommer regjeringa til å begynne en gradvis, rolig og kontrollert åpning av samfunnet igjen, sa den danske statsministeren Mette Fredriksen (S) under en pressekonferanse mandag.

Statsministeren understreket at en gjenåpning forutsetter at danskene fortsatt unngår å samle seg i store forsamlinger.

Per i dag er 533 dansker innlag med påvist koronasmitte. 137 av disse får intensivbehandling.

Ifølge statsminister Mette Fredriksen er det tegn på at kurven er i ferd med å flate ut, skriver Danmarks radio.

Ifølge statsministeren er hvert av de 77 koronadødsfallene Danmark hittil har hatt en «tragedie». Samtidig la Fredriksen til at:

– Men vi kan også se tegn på at vi har lyktes med å forsinke smitten i Danmark. Det gir anledning til en optimisme.

Stengte en dag før Norge

Danmark stengte landets skoler og andre institusjoner dagen før Norge, altså 11. mars i år. Tiltakene skulle vare frem til 13. april.

Mandag opplyste også norske helsemyndigheter at antallet innlagte med koronavirus gir grunn til «behersket optimisme». Samtidig advarte Helsedirektoratet mot å slippe opp de strenge tiltakene for tidlig.

Til sammenlikning er 321 pasienter innlagt med påvist koronasmitte i Norge. 97 av disse får respiratorbehandling, opplyste helsemyndighetene mandag. Det er seks flere enn på søndag.

32 personer har hittil dødd som følge av koronaviruset i Norge.