Lyspunkt i korona-rammede Italia – for første gang går antall nye smittede i Lombardia ned

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi må ikke «senke guarden» ennå, men vi er i en god utvikling, sier Lombardias president Attilio Fontana.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Italia det landet i verden som hittil er hardest rammet av korona-pandemien. Italia alene står for nesten en tredel av alle korona-relaterte dødsfall i verden.

11.591 personer som har fått påvist korona-smitte i Italia, er døde. Landet har for flere dager siden passert Kina i antall døde. Soldater og militærkjøretøy er satt inn for å frakte de mange døde i Nord-Italia til nabobyer fordi krematoriene er overfylt.

Det har vært langt mellom tegnene på bedring.

Men mandag kom det endelig tall som kan få italienerne til å øyne håp. «Om vi nå står ved vendepunktet, vil de neste dagene vise, men for første gang bremser antallet smittede tydelig og utvetydig,» skriver avisen La Stampa.

– Grafen har flatet ut

For til tross for at Italia passerte 100.000 korona-smittede mandag, understreker italienske medier at antallet nye smittetilfeller i den norditalienske regionen Lombardia for første gang gikk ned.

– Vi ser nå en graf som ikke lenger stiger som en oppoverbakke. Den har flatet ut, og dette er noe vi registrerer med stor interesse og med stort håp, sier Fontana.

Samtidig var det mandag 1590 italienere som ble erklært friske etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det er det høyeste antallet siden pandemien brøt ut i Italia.

– Antallet som har fått påvist smitte går ned, på tross av at vi tester like mange som vi har gjort de siste dagene. I tillegg er antallet som trenger intensivbehandling, ikke like høyt som ved begynnelsen av forrige uke, sier Franco Locatelli, som leder det italienske helsedirektoratet.

Kritikere mener derimot at det offisielle tallet på smittede ikke gir et riktig bilde av smittespredningen i landet, men at det reelle tallet er mye høyere. Årsaken skal være at kun personer med alvorlige symptomer blir testet, melder nyhetsbyrået AP.

MANGE DØDE: Over 11.500 personer som har fått påvist korona-smitte i Italia, er døde. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters

Tror vi ser resultater av strenge tiltak

Det er nå rundt tre uker siden Italias statsminister Giuseppe Conte satte hele landet i karantene og innførte portforbud.

Verdens helseorganisasjon, WHO, uttalte mandag at de tror at smittespredningen i Italia og Spania vil stabilisere seg de neste dagene som følge av at samfunnet har vært nedstengt de siste ukene.

– Vi burde kunne se begynnelsen på en stabilisering. Det er vårt inderlige håp at er tilfellet, sa WHOs leder for krisesituasjoner Michael Ryan under pressekonferansen mandag.

– Smittetilfellene vi ser i dag, er de som ble smittet for to uker siden.

Han understreket samtidig at det er altfor tidlig å slutte med de harde smitteverntiltakene.

– Vi må slå ned viruset, og det skjer ikke av seg selv. Smitteverntiltakene er vanskelige og gjør skade på folk, men alternativene er verre.

Mandag opplyste Italias helseminister at de strenge koronatiltakene i Italia forlenges fram til 12. april.