Presidenten holdt sin nå etter hvert daglige koronaoppdateringen i Rosehagen i Det hvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

Der erkjente han at situasjonen er svært alvorlig. Han er forferdet hvor raskt viruset sprer seg, ikke minst i hjembyen New York.

– Jeg har sett ting jeg aldri før har sett, sa presidenten og refererte til bilder fra et sykehus i bydelen Queens, hvor han selv vokste opp. Queens er en av bydelene som er hardest truffet av koronapandemien i USA.

– Det er likposer overalt, selv i korridorene. Jeg har sett dem ta imot trailere og frysebiler, for de kan ikke ta hånd om så mange døde personer samtidig, sa Trump.

Delstaten New York passerte søndag 1000 døde som følge av koronaviruset.

Smittespredningen og antallet døde har gått raskere der enn i både Spania og Italia. I Spania gikk det 18 dager fra første dødsfall til landet hadde passert 1000 døde, i Italia 21 dager. I New York har det tatt kun 16 dager.

For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

Det er satt opp midlertidige testsentre utenfor Elmhurst Hospital Center i bydelen Queens i New York. Foto: Mary Altaffer / AP

Ber folk fortsatt isolere seg

Presidenten ber derfor amerikanerne følge de strenge retningslinjene som er innført, helt frem til 30. april.

– Ingenting vil være verre enn å erklære seier før seieren er vunnet. Det ville vært det største tapet av alle. Derfor er det viktig de neste to ukene, og i løpet av denne perioden, at alle følger retningslinjene, sa Trump.

De nasjonale anbefalingene oppfordrer folk til å holde seg hjemme, unngå restauranter og butikker og fraråder ansamlinger med mer enn ti personer.

Presidenten har flere ganger, også den siste uken, ytret ønske om å lette på de harde restriksjonene innen 1. påskedag, slik at næringslivet kan komme i gang igjen. I går kalte han ønsket «ambisiøst».

At Trump nå toner ned ambisjonene om å gjenåpne USA 12. april, sees på som en seier for de medisinske ekspertene i regjeringen kontra de mer økonomisk orienterte, som er frustrerte over hvordan restriksjonene dramatisk påvirker den nasjonale økonomien.

Økonomer frykter den verste arbeidsledigheten i landet siden depresjonen på 1930-tallet.

Trump har også gått bort fra tanken om å lette på restriksjonene regionalt i delstater og områder hvor smittespredningen er lav.

I helgen ble det satt opp et feltsykehus i Central Park for å hjelpe å ta unna pasientstrømmen. Foto: Mary Altaffer / AP

Tror på dødsfalltopp i påsken

Så langt er over 2.400 personer bekreftet døde som følge av viruset i USA. Over 136.000 har påvist koronasmitte.

De siste vurderingene er at USA vil sin høyeste dødsrate som følge av koronaviruset om to uker, altså i påsken.

Håpet er at utbruddet i stor grad vil være innen 1. juni.

– Det er ambisjonen. Men jeg tror vi kommer til å slå den. Vi vil beseire denne usynlige forbannelsen. Denne usynlige fienden, sa presidenten.

Vil begrense dødsfall til 100.000

Tidligere har USA fryktet at mer en 2 millioner amerikanere kunne ende opp med å miste livet som følge av viruset. Det tallet har Trump-administrasjonen nå senket.

– Om vi kan holde det nede på mellom 100.000 og 200.000, har vi alle sammen gjort en veldig god jobb, sa Trump søndag.

Avlyste nominasjonsvalg

På grunn av situasjonen i byen bestemte guvernøren i New York, Andrew Cuomo, seg for å utsette det kommende nominasjonsvalget, som skulle ha vært holdt 28. april. Ny dato er 23. juni, sammen med det planlagte lokalvalget.

Andre delstater har også gjort det samme: Maryland, Pennsylvania, Connecticut og Ohio.

Nominasjonsvalgene skulle etter planen skulle ha vært holdt 4. april i Alaska, Hawaii og Wyoming er avlyst og erstattet med postvalg, at velgerne sender inn sine stemmer.

Mens Louisiana har forskjøvet sitt valg til 20. juni.

