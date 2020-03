President Bolsonaro mener koronakrisen er lureri fra mediene

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folket vil snart skjønne at de er blitt lurt av disse guvernørene og de fleste mediene, sier president Jair Bolsonaro om viruset, som har tatt livet av 34 brasilianere.

I ukevis har Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro avvist at koronaviruset representerer noen fare for landet. For to uker siden kalte han utbruddet for en «fantasi».

Gatene skylles og vaskes i millionbyen Rio de Janeiro. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Nå hevder Bolsonaro i et intervju med den brasilianske kanalen R7 at mediene narrer folk til å tro at virusutbruddet er farligere enn det er.

Populariteten synker

Likevel har Sør-Amerikas største land, Brasil, stengt grensene mot alle naboland til påske. Bare Uruguay i sør er unntatt fra grensereglene.

Koronaviruset sprer seg stadig raskere i Latin-Amerika etter at kontinentet først syntes å slippe lettere fra det.

Jair Bolsonaro får mye kjeft for hvordan han håndterer utbruddet av covid-19.

Jobben han har gjort, har ikke blitt stemplet så dårlig siden han inntok presidentkontoret i januar i fjor. Bare 34 prosent av de spurte, gir presidenten er god karakter, ifølge tall fra Datafolha.

Trump og Bolsonaro møttes på presidentens landsted i Mar-a-Lago i Florida 7. mars. Foto: ALAN SANTOS / AFP

65 år gamle Bolsonaro blir omtalt som Tropenes Trump. Også han har en tydelig nasjonal agenda, er klimaskeptiker og anti-globalist.

Bolsonaro har møtt sitt forbilde flere ganger, senest denne måneden.

Etter besøket i Florida hos USAs president Donald Trump, har 17 medlemmer av Bolsonaros delegasjon testet positivt for koronaviruset.

Bolsonaro og Trump har også testet seg, men begge sier at prøvene er negative.

Det er liten aktivitet i havneområdet. Rio de Janeiros befolkning er bedt om å holde seg innendørs. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Presidenten mener politikere overdriver

Samtidig som Bolsonaro mister opinionens støtte, angriper han delstatsguvernører som innfører restriksjoner.

Guvernøren for de sju millioner innbyggerne i Rio de Janeiro har bedt folk holde seg hjemme og innført karantene.

Rio de Janeiros strender, selve symbolet på den berømte feriebyen, er stengt. Det samme er skoler, kulturscener og kjente turistmål.

President Bolsonaro mener guvernøren i Rio de Janeiro og, i den største byen, São Paulo, overdriver tiltakene.

I flere av Brasils millionbyer stenges butikkene i et forsøk på å bremse covid-19. Presidenten frykter at dette kan koste millioner av arbeidsplasser.

Koronaviruset har firedoblet seg, til 2100 bekreftede smittede, de siste dagene.

Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Bolsonaro hevder de politiske motstanderne bruker viruset til å fjerne ham fra makta.

– Det er en skamløs kampanje, en enorm og absurd kampanje, mot statsoverhodet, støttet av mediene, hevder Bolsonaro i intervjuet med kanalen R7.

Den siste uka har det vært kasserollebanking (taktfast banking med sleiver mot grytelokk) mot presidentens manglende forståelse av alvoret.

Brasils motor stenger ned

President Bolsonaro har også gjort for narr tiltak som sosial distansering og hjemmearbeid av frykt for at det kommer til å skade økonomien.

I kveld startet São Paulo, Brasils økonomiske motor og største by, en nedstengning som skal vare i to uker.

Regjeringen har nå justert ned anslaget for årets økonomiske vekst til, så godt som, null. Beregninger lagt fram før helga, antyder en vekst i landet på bare 0,02 prosent i 2020. Prognosen er dermed justert ned med omkring 2,1 prosentpoeng.

Donald Trump sier til Fox News at han vil gjenåpne økonomien innen påske. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Trump vil lette restriksjonene

Også USAs president Donald Trump er utålmodig og vil ha vanlige tilstander igjen.

– Jeg vil virkelig at landet skal være åpnet opp og ivrig etter å komme i gang innen påske, sier Trump i et intervju med Fox News i kveld.

I strid med råd fra helserådsgivere, antyder president Trump at han vil lette på restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut.

New York er blant storbyene som nylig har bedt presidenten om mer hjelp.