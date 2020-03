Flere døde i Italia enn i Kina

En rekke med kister står ved siden av hverandre på gulvet i et kapell i Bergamo. Noen har stått der i flere dager, nå skal de fraktes til en av nabobyene for kremering. Hæren har fått i oppgave å kjøre kistene vekk.

Italienske Bergamo er en av de hardest rammede byene i verden i koronakrisen.

Totalt har Italia nå registrert 3.405 virusdødsfall, høyere enn det offisielle tallet i Kina, som står på 3.245.

Økningen i antall døde er på 14,3 prosent fra onsdag, opplyser italienske myndigheter

På onsdag døde 44 mennesker i Bergamo. I kappellet er stolene tatt vekk for å gjøre plass til alle kistene. Foto: Stringer / AFP

– Vi dør som i en krig

– Her hører vi bare kirkeklokker og sirener, sier Roberta Zaninoni til den italienske avisen La Stampa. Hun mistet faren sin til viruset, selv om han hverken var gammel eller syk.

Hun har fått beskjed om at det vil ta tre uker før faren hennes blir kremert.

– Her dør vi som om vi var i krig. Minst ti ganger om dagen skriver jeg kondolanser på Facebook, sier den fortvilte kvinnen.

Bare Japan har en eldre befolkning enn Italia. Og de fleste italienerne som har dødd av viruset, så mange som 87 prosent, var over 70 år gamle, melder italienske myndigheter.

En talsmann for myndighetene i Bergamo forteller at byens krematorium kan håndtere 25 døde i døgnet, hvis det går for full kapasitet.

De siste dagene har 93 mennesker i Bergamo dødd etter å ha testet positivt for viruset.

– Det er klart at vi ikke kan klare slike store tall, sier talsmannen til det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Onsdag kveld kunne innbyggere i byen se en militær kolonne som brakte døde gjennom gatene i Bergamo. En talsmann for hæren kunne fortelle at 50 soldater med 15 lastebiler hadde fått oppgaven, melder Reuters.

De militære kjøretøyene fraktet de døde ut av byen på kvelden. Foto: Eugenio Iafrate

– En generasjon har dødd

Bergamo ligger i et av de verst rammede områdene i Italia. Og Italia er fremdeles det hardest rammede landet i Europa med over 3400 døde. Bare det siste døgnet døde nesten 500 i landet. Det er det høyeste dødstallet på ett døgn siden utbruddet startet, melder BBC.

– En generasjon har dødd, sier Antonio Ricciardi som leder et av de største begravelsesbyråene i byen, til The Guardian. Han forteller at de har begravd 600 personer siden 1. mars. Det er en periode der man vanligvis ville hatt rundt 120 døde.

Bare på onsdag døde 44 mennesker, melder den italienske kringkasteren RAI.

Det har lenge vært kjent at den eldre delen av befolkningen er svært utsatt når de blir smittet med koronaviruset. de siste dagene har det kommet inn rapporter om dødsfall ved flere sykehjem både i Spania og USA.

Begravelsesbyråene i Bergamo klarer ikke å håndtere alle dødsfallene den siste tiden. Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Trygler om hjelp

Legen Stefano Fagiuoli jobber på Papa Giovanni-sykehuset i Bergamo.

– Her er det full krisetilstand. Leger, sykepleiere og andre jobber lange vakter døgnet rundt for å bekjempe denne situasjonen. Jeg har to ting jeg vil si. For det første: Hold dere hjemme! det andre er en beskjed til hvem det skal være som kan tenkes å kunne hjelpe oss. Vi har et desperat behov for sykepleiere, leger og ventilatorer, sier han og trygler de som kan hjelpe om å bidra.

Legen Stefano Fagiuoli på Papa Giovanni-sykehuset i Bergamo ber om hjelp. Du trenger javascript for å se video. Legen Stefano Fagiuoli på Papa Giovanni-sykehuset i Bergamo ber om hjelp.

Legen ber også om pengestøtte til å få kjøpt inn det utstyret sykehuset trenger.

Les også: Italiensk lege advarer Norge

Nyhetsbyrået Reuters var på en kirkegård i byen tidligere denne uka. Der ble det gjennomført to begravelser i timen.

Et begrenset antall av slektningene får komme inn på kirkegården for å ta farvel. Og de må passe på å holde god avstand til hverandre.

Men det kommer også gode nyheter fra Italia. For antallet folk som er blitt friske stiger også, og er nå på 4.440.

Totalt er 41.035 registrert smittet i Italia.