Portforbud i India: Jager folk hjem med kjepper og batonger

Statsminister Narendra Modi har bestemt at nedstengningen skal vare i tre uker fremover.

– For å berge India, for å berge alle dets borgere, deg og din familie, vil hver eneste gate, hvert eneste nabolag være underlagt portforbud, sier Modri.

Regjeringen har benyttet seg av en gammel lov som gir utvidede fullmakter for å håndtere epidemier, og portforbudet håndheves strengt.

Bilder fra New Delhi viser politifolk som slår innbyggere med kjepper og batonger, og i delstaten Telangana risikerer innbyggere å bli skutt hvis de bryter reglene.

– Vær så snill, ikke la det gå så langt. Myndighetene kan ikke stoppe alle, og jeg kan bli nødt til å kalle inn hæren eller gi ordre om å skyte. Vær så snill, bli hjemme, sier delstatsminister Kalvakuntla Chandrashekhar ifølge The Times.

En mann stanses av politiet i New Delhi for å ha brutt portforbudet. Foto: Adnan Abidi / Reuters

– Familier vil bli ødelagt

De neste tre ukene er det bare vannforsyning, elektrisitet, helsetjenester, brannvesen, matbutikker og offentlig administrasjon som prioriteres.

Alle andre butikker, firmaer, fabrikker, kontorer, markeder og religiøse sentre må stenge. Bygg- og anleggsbransjen må også stanse all aktivitet.

– Ifølge helseekspertene er minimum 21 dager kritisk for å bryte smittesyklusen. Hvis vi ikke klarer å håndtere denne pandemien i løpet av de neste 21 dagene, vil landet og familien din settes tilbake med 21 år. Klarer vi ikke å komme oss gjennom de neste 21 dagene, vil mange familier bli ødelagt for alltid, sier Modri.

Kunngjøringen kom tirsdag, og ga innbyggerne kort tid på å forberede seg. Det kom raskt meldinger om omfattende hamstring i matbutikker og apoteker, til tross for at myndighetene understreket at det ikke var nødvendig.

Grensene mellom delstatene er også stengt. Ved flere av dem står det lange køer med lastebiler som skal levere varer.

Politiet holder vakt ved et veikryss i Amritsar i Punjab. Foto: NARINDER NANU

Redd for å dø av sult i stedet for virus

Matminister Ram Vilas Paswan har advart produsenter og leverandører mot å sko seg på krisen, og sier regjeringen følger med på tilgangen til nødvendige varer.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen anslår at 90 prosent av arbeidsstyrken i India driver med såkalt uformelt arbeid, uten pensjon, sykepenger, permisjonsordninger eller forsikring.

En drone sprayer desinfiseringsmiddel over Krishna Rajendra-markedet i Bangalore. Foto: MANJUNATH KIRAN / AFP

– Jeg føler meg hjelpeløs. Jeg er redd for at sulten tar livet av mange som oss før koronaviruset, sier yoghurtselgeren Mohammed Sabir til BBC.

Indias finansdepartement har ifølge AP godkjent en krisepakke på 22 milliarder dollar som blant annet skal sikre forsyninger med ris og linser i tre måneder til 800 millioner mennesker.

Myndighetene i enkelte delstater har kommet med løfter om økonomisk hjelp til slike arbeidere, og regjeringen har lovet å hjelpe dagsarbeidere mens landet er stengt.

Problemet er at mange av dem beveger seg fra by til by på jakt etter arbeid. Mange har ikke bankkonto, og lever på kontanter fra dag til dag.

Politiet deler ut mat i delstaten Punjab i India. Foto: NARINDER NANU / AFP

Frykter spredning i byer og på landsbygda

Togtrafikken er stengt etter en voldsom pågang fra gjestearbeidere og pendlere som ville hjem etter at en rekke virksomheter stengte tidligere denne uka. Mange tar seg hjem til fots.

Indias jernbanenett er verdens fjerde største, og har godt over en million ansatte og 23 millioner reisende hver dag.

Jernbanestasjonene i de store byene, som vanligvis er i drift døgnet rundt og stappfull av mennesker, er nå helt øde.

De vanligvis overfylte togstasjonene i India er nå folketomme. Her fra Mumbai. Foto: Rafiq Maqbool

Mange skal ha vært desperate etter å komme seg ut av byene, og myndighetene frykter at mange av dem vil ta med seg viruset til landsbygda og spre det videre.

I byene er frykten at den store befolkningstettheten, fattigdom, dårlig hygiene og sanitærforhold skal føre til at viruset kommer helt ut av kontroll.

Helsemyndighetene har foreløpig bare registrert 593 smittetilfeller og 13 dødsfall, men forbereder seg på at opptil halvparten av befolkningen blir smittet.

Det kan gi mellom 1 og 2 millioner dødsfall i løpet av de neste 12 månedene.

Mange var desperate etter å komme seg på tog ut av storbyene i helga. Her fra Mumbai lørdag. Foto: PRASHANT WAYDANDE / Reuters

– Det finnes en utvei

Kommersielle flyselskaper er beordret til å stanse alle innenlandsflyginger. I tillegg er all internasjonal flytrafikk innstilt, og havnene er stengt.

Med tiltakene i India er over 3 milliarder av verdens befolkning bedt om å holde seg hjemme, viser en oversikt fra AFP. India utgjør nesten halvparten av disse.

Direktøren for WHOs helsekriseprogram, Michael Ryan, sier India nå har en mulighet til å få på plass omfattende testing, overvåking og karantenetiltak.

– India ble kvitt polio ved å bryte det ned til landsbynivå. Problemet ble brutt ned gjennom hele systemet, fra distrikt til distrikt, og India vant. Hvis de gjør det samme nå og får på plass de nødvendige tiltakene, finnes det en utvei, sier han ifølge India Today.

Veiene er tomme for biler i Hyderabad. Foto: NOAH SEELAM / AFP