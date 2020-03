Overvåker og deler informasjon om koronasmittede

Hva gjorde den smittede i dagene før vedkommende ble testet? Hvem møtte hen og hvor? Hvem kan denne personen ha smittet?

Dette er noen av spørsmålene enkelte land har tatt i bruk overvåking for å få svar på.

Et av landene som har gått langt i å overvåke syke innbyggere, er Sør-Korea. Der kan man nå få en varsling på telefonen dersom man nærmer seg et område der en smittet person har vært.

Vil et slikt inngrep i personvernet være mulig i Norge?

Kan gjøre unntak, men må begrenses

– I Norge har vi sterk rettslig og faktisk personvern- og menneskerettighetsbeskyttelse. I en situasjon hvor folkehelsen er truet, er det imidlertid mulig for myndighetene å gjøre forholdsmessig unntak fra flere av rettighetene.

Det sier Heidi Beate Bentzen, jurist og stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på personvern og helserett.

Bentzen er stipendiat ved Senter for medisinsk etikk og Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

– Dette krever lovhjemmel, for eksempel i smittevernloven, og det er et krav om at tiltaket er nødvendig i et demokratisk samfunn. Staten har en vid skjønnsmargin når det gjelder forhold som folkehelse og nasjonal sikkerhet, sier hun.

Likevel må inngrepet begrenses så mye som mulig, og det må vurderes om det finnes andre og mindre inngripende tiltak. Hun mener man må stille spørsmål som: Er det et egnet tiltak for å hindre smitte? Oppnås formålet? Er det et uforholdsmessig tiltak overfor dem som utsettes for det? Kan det utsette dem for hets?

– Det er sentralt at ethvert tiltak står seg når situasjonen har roet seg, og at man har klart for seg hvordan tilliten til myndighetene skal opprettholdes og hvordan inngrep skal avvikles når de ikke lenger er nødvendige.

Deler detaljer om folks liv

I Sør-Korea holdes innbyggerne informert gjennom flere kanaler. En av dem er varslinger fra myndighetene på telefonen. Her kan man få detaljert informasjon om hvor de som er bekreftet smittet har oppholdt seg.

Sørkoreanere får varsler med informasjon om hvor folk som er bekreftet smittet av koronaviruset har oppholdt seg. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Men å lokalisjonsspore mennesker medfører en risiko for å avsløre andre typer opplysninger.

Ifølge The Guardian har flere av meldingene inneholdt flaue detaljer om folks privatliv, og dette har i noen tilfeller ført til spekulasjoner om blant annet utroskap og sexkjøp.

– Det er derfor viktig også å vurdere hvilken type tilleggsinformasjon som innhentes, graden av personidentifikasjon, og hvem som har tilgang til de underliggende dataene, sier Bentzen.

Selv om varslingene ikke identifiserer den smittede med annet enn et saksnummer, har journalister i noen tilfeller klart å spore opp personen. Blant annet måtte en kvinne offentlig nekte for anklager om forsikringssvindel, etter å ha blitt sporet opp av journalister.

Bruker apper for å unngå smitte

I tillegg har det blitt populært å bruke apper for å unngå områder der smittede har oppholdt seg. En av disse, «Corona 100m», samler inn data fra myndighetene for å vise datoen en pasient ble bekreftet syk, i tillegg til nasjonalitet, alder, kjønn og hvilke plasser de har vært på. Denne informasjonen gjøres deretter tilgjengelig for alle.

Dersom en som bruker appen er innenfor hundre meter av der en koronasmittet har oppholdt seg, vil de få en varsel, skriver Business Insider.

En annen app, utviklet av landets innenriks- og sikkerhetsdepartement, skal overvåke folk i karantene. Gjennom appen får de holde kontakt med sine saksbehandlere og rapportere om sin utvikling, samtidig som at en GPS-funksjon følger med på at de ikke bryter karantenen, skriver MIT Technology Review.

Får spore opp mulig smittede

Nå følger også Israel etter i å ta i bruk overvåking av folks telefoner.

Det ble bestemt tirsdag, da landets regjering godkjente at sikkerhetstjenesten Shin Bet skal kunne hente inn opplysninger fra smittedes mobiltelefoner for å spore personens bevegelser og finne ut hvem de kan ha smittet.

To nonner går gjennom en tom gate i Jerusalem. Vanligvis er gatene fulle av turister. Nå må alle turister som kommer til landet i to ukers karantene. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

I tillegg har israelsk politi fått myndighet til å bruke stedsdata for å passe på at folk holder seg i karantene, skriver Times of Israel.

Regjeringen godkjente praksisen som et krisetiltak for å stanse spredningen av viruset. Slik teknologi brukes vanligvis kun for bekjempelse av terrorisme, og vedtaket har fått sterk kritikk for å bryte personvernet. Landets statsminister avfeide kritikken.

– Ettersom pandemien sprer seg med en enorm hastighet, kan det å forsinke bruken av disse verktøyene føre til at mange israelere dør, slik det skjedde med tusenvis i Italia og andre steder i verden, sa statsminister Benjamin Netanyahu.

Etter å ha hentet inn informasjon om personer, vil Shin Bet videresende informasjonen til landets helsemyndigheter. Deretter vil de som har oppholdt seg i nærheten av den smittede personen få beskjed om å gå i karantene.

Også Kina, Taiwan og Singapore har tatt i bruk lignende metoder for å bekjempe spredningen av viruset.