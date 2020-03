Koronaviruset: Dette er de unge som har dødd

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De som har størst risiko for å dø av covid-19, er eldre mennesker og personer med underliggende sykdommer.

I Norge er gjennomsnittsalderen på de døde 84 år (fra 62 til 95 år).

Selv om det er veldig uvanlig, kan også yngre personer bli alvorlig syke.

– Dette er som forventet, på grunn av biologisk variasjon, sa overlege Jon Henrik Laake til NRK i en artikkel før helgen.

Som oftest skyldes det underliggende sykdommer. Men noen ganger er den rammede selv ikke klar over dette.

Her er noen av historiene til de unge personene som har mistet livet:

Vitor (14) hedres av det portugisiske fotballforbundet

14 år gamle Vitor var en aktiv futsalspiller (innendørs fotball), men han hadde underliggende sykdommer som kan ha fremskyndet dødsfallet, melder helsemyndighetene.

Vitor ble lagt inn på sykehus lørdag, og døde søndag morgen.

Slekt og venner har nå endret profilbilder for å hedre gutten.

«Denne gangen klarte du ikke å seire over motstanderen, slik du har gjort så mange ganger. Du er revet fra oss, og vi er målløse,» skriver Maceda kultur- og fritidssenter (CCRM), som han spilte for.

«Du har vært, er, og vil alltid være en utmerket partner,» skriver en lagkamerat.

14-åringen hedres også av andre fotballklubber, og presidenten i fotballforbundet, Fernando Gomes, la ut følgende melding på forbundets nettside:

«Det er med stor sorg jeg sender mine kondolanser til familien, venner og klubbkamerater av Vitor Rafael Bastos Godinho, en ung futsalspiller på CCRM. I denne stunden med dyp smerte for alle dine kjære, føler jeg med hele fotballfamilien i Aveiro-distriktet som deler sorgen over tapet av et så ungt liv.»

Julie (16) hadde ingen kjente sykdommer

BLE BRÅTT SYK: Franske Julie er en av få tilfeller der unge mennesker uten andre kjente sykdommer har dødd som følge av koronaviruset.

Mandag i forrige uke ble 16 år gamle Julie innlagt med pustevansker på sykehuset i franske Longjumeau.

Tirsdag kveld døde 16-åringen, og ble da det hittil yngste offeret for koronaviruset i Frankrike.

– Julie hadde bare hostet litt. Det ble verre i løpet av helgen, og mandag dro vi til legen. Hun hadde ingen andre sykdommer, forteller hennes eldre søster til Le Parisien.

– Vi må slutte å tro at dette bare rammer de eldre. Ingen er uovervinnelige mot dette viruset, sier søsteren.

21 år gammel fotballspiller døde i Spania

SPILLER OG TRENER: Klubben Atletico Portada Alta har lagt ut dette bildet av trener og spiller Francisco Garcia. som døde av koronaviruset i mars.

I Spania døde 21 år gamle Francisco Garcia tidligere i mars. Har var fotballspiller og trener for Atletico Portada Alta i Malaga.

Da han ble lagt inn med koronavirus, var han ikke klar over at han også hadde leukemi (blodkreft). Selv om han var ung og tilsynelatende sprek, har dette stor betydning.

– Det kan være like stor sannsynlighet for at vedkommende kan ha dødd av sin grunnsykdom (leukemi) som av covid-19, selv om leukemi er en kreftform som særlig påvirker kroppens immunforsvar og gjør at denne ikke fungerer normalt, påpeker overlege og spesialist i barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Garcia meldte fra om problemer med pusten, og fikk bekreftet at han hadde koronavirus og utviklet lungebetennelse, skriver lokalavisen Malaga Hoy.

Han ble lagt inn på en fredag, og søndag ble det meldt at tilstanden var stabil. Bare en time senere døde han.

«Vi vil uttrykke vår dypeste medfølelse med familien, venner og kjente av vår trener Francisco Garcia, som dessverre, dessverre, har forlatt oss i dag. Hva skal vi gjøre uten deg, Francis? Ja, du var alltid med for å støtte oss og hjelpe oss. Hvordan skal vi nå klare å tilbakelegge kilometer i serien? Vi vet ikke hvordan, men vi vil gjøre det, for deg. Vi vil aldri glemme deg. Hvil i fred, fenomenet. Vi skal ses igjen,» skriver klubben på Facebook.

Svenske DN: 26-åring død i Stockholm

En 26-åring var innlagt på intensivavdelingen for covid-19-pasienter på Södersjukhuset i Stockholm da hun døde av hjertestans på fredag, opplyser kilder til Dagens Nyheter.

Dette er ikke bekreftet av helsemyndighetene, som sier de ikke opplyser om alder på grunn av personvernet.

Ifølge Dagens Nyheter hadde kvinnen en risikofaktor, men det er uvisst hva som ligger i dette.

Søndag bekreftet region Jönköping at en mann i 30-årsalderen var død av covid-19. Mannen hadde flere underliggende sykdommer, melder SVT.

Spedbarn døde i USA

I Illinois døde et barn på ni måneder i helgen.

– Dette er en veldig tøff dag. Jeg melder om 465 nye tilfeller og 13 nye dødsfall, inkludert det tragiske dødsfallet til et spedbarn, sa leder for helsemyndighetene i delstaten, Ngozi Ezike, på en pressekonferanse.

Selv om det er slått fast at barnet hadde viruset i kroppen, er det for tidlig å slå fast dødsårsaken.

Det ble også påpekt på pressekonferansen at dette er svært sjeldent.

Kan skyldes hull immunforsvaret

BLOGGER OM IMMUNFORSVARET: Lege og immunolog Anne Spurkland. Foto: Universitetet i Oslo

Lege og immunolog Anne Spurkland på Universitetet i Oslo sier det er viktig å vite at vi står overfor en infeksjon som er helt ny, og at hele menneskeheten er blitt et laboratorium.

– Inntil vi får en vaksine, risikerer alle å bli syke. Vi får da sett i stor skala hvordan immunsystemet håndterer et helt nytt virus. Det vil alltid være noen avvik, forklarer hun.

– Så enkelte kan bare ha uflaks?

– Ja, hvert år dør det personer som får dødelig hjernebetennelse av herpes, mens andre får munnsår. Men vi hører ikke om det i mediene.

Spurkland sier disse avvikene kan handle om hull i immunforsvaret.

Hun sier det er fire faktorer som er avgjørende for hvordan man takler viruset:

Du kan ha et uoppdaget hull i det medfødte immunforsvaret som viruset utnytter. Du kan ha et tilfeldig hull i det tilpassete immunforsvaret, den del av immunforsvaret som lager antistoffer og gjør oss immune. Dette kan også kalles uflaks. Immunforsvaret forandrer seg over tid, slik at en voksen har et mindre fleksibelt immunforsvar enn en yngre person. Immunforsvaret kan også bli påvirket av sykdom. Dosen med viruspartikler man blir eksponert for. Dette kan forklare hvorfor en del italienske helsearbeidere har dødd. Det kan også være en grunn til at man kanskje ikke bør kysse så mye akkurat nå.

Spurkland skriver om immunforsvaret og koronapandemien på bloggen Immunglimt.

– Ingen har immunitet fra før

Folkehelseinstituttet har påpekt at unge personer også kan få alvorlig sykdom knyttet til covid-19 selv om det er flest eldre som dør-

– Barn og unge ser ut til å få mild sykdom i all hovedsak. Når det er et helt nytt virus, hvor hele verdens befolkning er mottagelige og ingen har noe tidligere immunitet mot viruset, vil det kunne oppstå alvorlig sykdom også hos personer uten noen kjente risikofaktorer og også hos unge. Det ble sett for eksempel ved svineinfluensa, og det ses også nå ved covid-19, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl til NRK.

Hun sier det er rapportert noen ytterst få dødsfall av covid-19 hos personer under 20 år, under 10 stykker så langt på verdensbasis.

Overlegen sier likevel det er viktig for barn og unge å gjøre det de kan for å slippe å bli syke selv, og unngå å smitte andre.