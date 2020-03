Mens Brasils president fnyser av korona, gjøres stadioner om til feltsykehus

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I ukevis har Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro avvist at koronaviruset representerer noen fare for landet. For to uker siden kalte han utbruddet for en «fantasi».

Nå har landets fremste fotballklubber gått sammen med myndighetene i sine respektive delstater for å stoppe spredningen av covid-19.

– Vi har et samfunnsansvar i dette kritiske øyeblikket som hele befolkningen opplever, og velger å bruke vår posisjon. Vi gjør hele infrastrukturen til São Paulo Futebol Clube tilgjengelig for alt som er nødvendig.

Det stod i brevet sendt fra São Paulos klubbpresident, Carlos Augusto de Barros e Silva, til helseministeren i São Paulo, ifølge den brasilianske avisen Valor Investe.

Onsdag er Pacaembu stadion i São Paulo, med plass til 45.000 tilskuere, på vei til å bli et feltsykehus som skal hjelpe pasienter som er smittet av koronaviruset.

BYGGEPLASS: Slik så det ut på Pacaembu stadion i São Paulo mandag. Foto: Andre Penner / AP

Det nye anlegget, som er forventet å romme mer enn 200 sykeplasser for koronasyke pasienter, ligger rett ved flere av storbyens største sykehus og blir satt opp for å avlaste sykehusene.

Toppklubbene følger etter

De nåværende søramerikanske mestrene, Flamengo, har også bekreftet at de stiller fasilitetene sine tilgjengelig for helsemyndighetene.

Det inkluderer enorme Maracanã stadion.

– I dette dystre øyeblikket ønsker jeg å invitere vår store røde og svarte nasjon til å fornye håpet og jobbe for bedre dager. La oss ta vare på våre eldste, hjelpe de som trenger det mest, skrev klubbpresident Rodolfo Landim i en melding til supporterne, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flamengo spiller i røde og svarte drakter, og derfor skriver klubbpresidenten «vår røde og svarte nasjon».

MARACANÃ: Flamengo spiller sine hjemmekamper på Maracanã stadion som rommer opp mot 80.000 tilskuere. Foto: Leo Correa / AP

Leo Doria er redaktør for nettsiden Heia Brasil og følger både fotball og politikk tett i hjemlandet. Han er ikke overrasket over at klubbene selv tar ansvar.

– Fotball og brasil er ett, og klubbene spiller en viktig rolle. Brasilianske fotballklubber har historisk sett vært svært aktiv både sosialt og politisk. De har spilt viktige roller, sier Doria til NRK.

Flere andre toppklubber skal også ha fulgt São Paulos vei, skriver AFP.

Santos har satt opp en midlertidig klinikk på sin stadion, mens Corinthians skal ha gjort alle sine fasiliteter tilgjengelig for at myndighetene kan vurdere hvordan de ønsker å bruke dem.

Nesten alle arenaene som ble brukt i verdensmesterskapet i 2014 skal også ha blitt gjort tilgjengelige fra klubbene.

All fotball på øverste nivå i Brasil er utsatt på ubestemt tid.

Byer stenger – skeptisk president

De siste tiltakene ved å gjøre fotballstadioner om til feltsykehus, føyer seg inn i rekken av tiltak som storbyene selv har gjort.

Rio de Janeiros strender er stengt. Det samme er skoler, kulturscener og kjente turistmål. I flere av Brasils millionbyer stenges butikkene i et forsøk på å bremse covid-19.

President Bolsonaro mener guvernøren i Rio de Janeiro og, i den største byen, São Paulo, overdriver tiltakene.

– Dette er et initiativ fra klubbene selv og lokale myndigheter i delstater. Sentrale myndigheter er ikke involvert. Brasilianske toppklubber har alltid stått i front når det gjelder viktige spørsmål, og er veldig bevisst på denne rollen. Det er en veldig fin gest, forteller Doria.

PRESIDENTER: Trump og Bolsonaro møttes på presidentens landsted i Mar-a-Lago i Florida 7. mars. Foto: ALAN SANTOS / AFP

Tirsdag hevdet Bolsonaro i et intervju med den brasilianske kanalen R7 at mediene narrer folk til å tro at virusutbruddet er farligere enn det er.

Presidenten frykter at nedsteningene kan koste millioner av arbeidsplasser. 65 år gamle Bolsonaro blir omtalt som Tropenes Trump.

Presidenten får mye kjeft for hvordan han håndterer utbruddet av covid-19.

Populariteten hans har aldri vært lavere enn nå. Bare 34 prosent av de spurte, gir presidenten er god karakter, ifølge tall fra Datafolha.