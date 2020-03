Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag lander et at Luftforsvarets fly i Köln. Det har vært i italienske Bergamo for å hente seks alvorlig syke koronapasienter.

– I tider der nøden er stor er det en selvfølge at vi hjelper vennene våre, sier forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Italia har viruset herjet i flere uker nå. Nord i landet, og ikke minst i alpebyen Bergamo, er det ille med overfylte sykehus og likhus. Noe hjelp er kommet allerede, blant annet fra Russland. Men nå meldes det om at også sykepleiere og leger dør av koronasmitten.

Antall døde koronasmittede leger var fredag oppe i 44. Nesten 6500 helsearbeidere er smittet, ifølge italienske helsemyndigheter. WHOs europadirektør Hans Kluge sa tidligere denne uka at hver tiende som blir smittet er en helsearbeider.

I flyet som er sendt til Bergamo er det plass til mange pasienter. Foto: Bundeswehr/kevin Schrief / Reuters

Nå blir italienske hentet i Bergamo og flydd til Köln for å bringes videre til forskjellige sykehus i regionen.

Også Frankrike får hjelp

Lørdag lettet et militærhelikopter fra den franske byen Metz, nordøst i landet. Om bord var to pasienter som skulle til et sykehus i tyske Essen. Allerede torsdag hadde det franske militæret sendt en uformell forespørsel om støtte, skriver tyske Spiegel.

Tyskland har også sine syke og smittede å ta vare på, men utbruddet der har vært langt mindre enn i land som Italia, Spania og Frankrike.

Dermed har de kapasitet til å hjelpe, en hjelp den franske forsvarsministeren har takket varmt for.

– Jeg vil rette en stor takk til våre tyske venner, skriver Florence Parly på Twitter. Og hun får svar fra sin tyske kollega.

– Kjære Florence, vi står sammen i denne humanitære krisen, skriver Annegret Kramp-Karrenbauer.

Medisinsk personell frakter en pasient på båre inn i et helikopter i franske Metz. Pasienten skal til et sykehus i Essen i Tyskland. Foto: Jean-christophe Verhaegen / AFP

Etterlyser utenlandske leger

De tyske myndighetene sier de har sykesenger og nok utstyr, men at de mangler personell. I delstaten Sachsen har helsemyndighetene etterlyst hjelp.

– Utenlandske leger som ennå ikke har fått godkjent lisens til å praktisere, kan bidra med koronapleie, skriver de på Facebook.

Allerede få dager etter at etterlysningen var ute hadde flere hundre meldt seg, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Vil du ha nyhetsbrev fra NRK Utenriks? Klikk her

Hellas trygler om støtte

Hellas, på sin side, har etterlyst og tryglet EU om hjelp til å forberede seg på at det fryktede viruset kommer til landet flyktningleirer. På øyer som Lesvos, Chios og Samos er flere titusener flyktninger og migranter samlet under kummerlige forhold.

– Et utbrudd vil ha dramatiske konsekvenser, sier migrasjonsminister Giorgos Koumoutsakos. Han sa at flere av de mest utsatte menneskene var blitt flyttet fra øyene og inn på fastlandet. Det er også innført strenge begrensninger for hvor de som bor i leirene får lov til å bevege seg.

Les også: Frykter koronakatastrofe i flyktningleir

En talsmann for EU-kommisjonen sa tidligere denne uka at det jobbes med å forberede tiltak.