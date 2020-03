Danmark stenger alle skoler og barnehager i to uker etter kraftig smitteøkning

Det opplyser Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Tirsdag meldte danske myndigheter at 262 personer hadde testet positivt på det nye koronaviruset.

– Folks atferd blir avgjørende for om spredningen ikke blir verre. Vi bør heller gjøre noe i dag enn i morgen, sier hun.

514 bekreftede tilfeller

I Danmark var det onsdag kveld 514 bekreftede smittetilfeller, opplyser Fredriksen på pressekonferansen.

Til sammenligning har Norge, med færre innbyggere, om lag 500 smittede.

Danske myndigheter varslet onsdag at de ikke lenger vil prøve å hindre smitte, men i større grad prøve å begrense den og prioritere behandling til de som trenger det mest.

I tillegg er arrangementer med over 1000 mennesker er forbudt fra mandag, og arrangementer med over 100 deltagere frarådes.

10 personer er innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Danmark. To av dem er i kritisk tilstand, ifølge DR.

Internasjonale tiltak

Koronaviruset, som hadde sitt utspring i Kina, har fått store konsekvenser for verdensøkonomien.

Nå er spredningen i full gang i Europa. Håndteringen av syke og bråbrems i mange bransjer, skaper store utfordringer for folk og myndigheter i de rammede landene.

Flere og flere land vedtar nå store ekstrabevilgninger i kampen mot koronaviruset. Italia bruker 270 milliarder ekstra, Storbritannia senker styringsrenta og Sverige fjerner karensdagen.

Her en noen av de økonomiske tiltakene som er gjort i Europa:

Sverige

Tirsdag beskrev den svenske statsministeren Stefan Löfven virusutbruddet som et «maratonløp vi alle skal komme oss gjennom». Onsdag innkalte han partilederne og partene i arbeidslivet til et møte for å diskutere situasjonen.

Både kommuner som må håndtere syke og bedrifter som taper penger, håpet på bevilgninger som skal gjøre det noe enklere å komme seg gjennom krisen.

Under møtet ble det klart at regjeringen fjerner karensdagen. Ordningen innebærer at ansatte mister lønn første sykedag. Staten skal i stedet utbetale sykelønn første dag ved sykdom, sa finansminister Magdalena Andersson tidligere i dag.

Foretak får også utsatt skatteinnbetalinger på inntil ett år.

De ekstraordinære tiltakene som staten vil kompensere kommuner og regioner med, vil koste omkring 1 milliard svenske kroner.

I Sverige er over 470 smittet. Det er flest smittede i Stockholm.

Danmark

Smitte-eksperter sa i går til NRK, at de mener Norge er for defensive, og ber Norge se til Danmark.

De økonomiske konsekvensene viser seg i stigende grad, meldte finansminister, Nicolai Wammen, i går på deres nettsider.

– Situasjonen har raskt forverret seg og sårbare næringer opplever allerede konsekvensene. I tiden som kommer vil vi se enda større økonomiske avtrykk som kan ramme den danske økonomien bredt. Derfor er det nå nødvendig med tiltak for å hjelpe selskaper.

Italia

I Italia kunngjorde statsminister Giuseppe Conte at landet setter av 270 milliarder kroner, eller 25 milliarder euro, mer inn i kampen mot koronaviruset. Kunngjøringen kom etter et regjeringsmøte om krisen virusutbruddet har skapt i landet.

Forrige uke trodde de folkevalgte at en bevilgning på 7,5 milliarder skulle holde. Men spredningen av viruset i Italia kom ut av kontroll og nå er hele landet i praksis satt i karantene. Det går hardt ut over landets økonomi.

I Italia er flere enn 10.000 smittet og over 600 døde.

LITE FOLK: Trevifontenen i Roma er en kjent turistattraksjon. 11. mars 2020, et døgn etter at Italia tirsdag innførte strengere restriksjoner, er det få folk som besøker fontenen. Foto: Andreas Solaro / AFP

Storbritannia

Sentralbanken Bank of England besluttet å senke styringsrenta fra 0,75 til 0,25 prosent som følge av koronavirusets ringvirkninger for økonomien.

Beslutningen ble tatt etter et ekstraordinært og er et forsøk på å dempe de økonomiske konsekvensene av epidemien.

Banken opplyste at beslutningen er del «av en tiltakspakke for å hjelpe britisk industri og britiske husholdninger» i møte med «den økonomiske uroen som ventes i tilknytning til Covid-19».

Storbritannias finansminister, Rishi Sunak, la fram i dag at de bevilger 30 milliarder pund for å hjelpe økonomien gjennom koronavirus utbruddet.

Forretningsrentene avskaffes for mange firmaer i England, sykepenger forlenges og NHS (National Health Service)-finansieringen økes. Sunak ble finansminister for fire uker siden og har måttet raskt endre regjeringens økonomiske planer for å håndtere koronaviruset, skriver BBC.

– Vi gjør alt vi kan for å holde dette landet og folket vårt sunt og økonomisk trygt, sa han til medlemmene av parlamentet i dag.

I Storbritannia er det 456 smittetilfeller, og en sjette person døde i dag som følge av viruset.

GIR 30 MILLIARDER PUND: Storbritannias finansminister, Rishi Sunak, holder «budsjettboksen» utenfor kontoret sitt i London. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Tyskland

Også Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sier det kan være aktuelt med nye og økte bevilgninger.

– Dette er en svært uvanlig situasjon og vi vil gjøre det som trengs. Heldigvis er Tyskland relativt robust, vi får se hvordan budsjettet ser ut til slutt, sa Merkel og understreket at det viktigste nå var å håndtere viruskrisen.

Merkel sier det er viktig at de europeiske landene samarbeider nå.