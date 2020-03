Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens Norge har innført forbud mot å reise på hytta, går togene i Sverige som vanlig. Skianleggene er åpne. Det samme er barer, restauranter og treningssentre.

Sverige har valgt en annen strategi enn både Norge og Danmark og store deler av verden under koronakrisen.

Myndighetene anbefaler syke og folk i risikogruppen å holde seg hjemme, mens samfunnet ellers skal fungere så normalt som mulig.

Står på sitt

Men svenskenes strategien er under press: Sverige har mistet hele 92 mennesker til covid-19, og 200 mennesker ligger alvorlig syke på intensivavdelingen. Det er mange flere døde sammenliknet med andre land i Norden. Bare det siste døgnet har dødstallet steget med 15.

En av årsakene er at helsemyndighetene i Stockholm har sett på tidligere dødsfall og funnet at flere av pasientene var smittet av koronaviruset.

Statsepedemiolog Anders Tegnell har blitt den svenske strategiens ansikt utad, og han står på sitt.

– Vi har gjort det vi mener er best med den informasjonen vi har tilgjengelig. Det ser ut til at denne strategien har fungert kjempebra. Nå gjelder det å fortsette slik, sa Tegnell på en pressekonferanse i dag.

Tegnell sier også at Sverige ser ut til å ha en ganske flat smittekurve i forhold til for eksempel Italia og Spania.

I dag strammet svenske myndigheter likevel inn anbefalingene noe: Det blir nå forbud mot at flere enn 50 personer møtes. Statsminister Stefan Löfven ber folk om å vise hensyn.

– Du som ikke trenger å reise, bli hjemme. Det er alvor nå, sa en preget Löfven på en pressekonferanse i dag.

ALVOR: Sveriges statsminister Stefan Löfven ber alle ta korona på alvor. Foto: Janerik Henriksson / AP

Flere svenske leger og forskere tar nå til motmæle mot den ganske unike strategien. De ønsker strengere tiltak, på linje med nabolandene. De ber også om at langt flere svensker testes for viruset.

Større tillit til fagpersoner

En av grunnene til at Sverige nå framstår som et annerledesland, er ekspertenes stilling, sier Björn Lindahl,

– Den grunnleggende forskjellen mellom Norge og Sverige er at embetsverket har større makt og at vi har en lang tradisjon i å la ekspertene styre, sier Lindahl til NRK.

Han er redaktør for Arbeidsliv i Norden og har jobbet som Norges-korrespondent gjennom mange tiår for flere svenske medier.

– Svenskene tror på sine eksperter til det motsatte er bevist. Det vi ser nå er typisk svensk, sier Lindahl.

Han synes likevel det er har vært forbausende lite debatt om den svenske strategien i hjemlandet. Dette kan være i ferd med å endre seg.

GJØR KLAR: En utstillingshall sør for Stockholm blir feltsykehus for intensivpasienter ved hjelp av svenske militære. Foto: TT NEWS AGENCY

Kommentator Göran Eriksson i Svenska Dagbladet tror strategien kan straffe seg, og beskylder regjeringen for å spille med høy risiko.

Karin Pettersson, kulturredaktør i svenske Aftonbladet, sier Stockholm er tommere en vanlig, selv om barer og treningssentre er åpne.

– Jeg sitter jo selv hjemme og jobber, og går verken ut på restaurant eller gym, selv om det er åpent. Folk tar mye ansvar selv, er mitt inntrykk, sier Petterson til NRK.

Hun sier det er debatt om både helsestrategien og den økonomiske redningspakken.

– Det er absolutt debatt om begge deler. Samtidig er det ganske bred støtte i befolkningen om den svenske modellen. Det er ingen opprørsstemning her. Oppslutningen til sosialdemokratene har gått opp og folk har høy tillit til Folkehelseinstituttet, sier Petterson.

NORSKE GRENSEVAKTER: På grensen mellom Norge og Sverige er det Norge som kontrollerer. Foto: Vidar Ruud

Syke må holde seg hjemme

Her er noen av Sveriges «annerledesregler»:

Mens vi i Norge ikke skal møtes mer enn fem personer på en gang, er det i Sverige bare forbud mot ansamlinger av flere enn 50 mennesker.

Skoler og barnehager er fortsatt åpne. Videregående skoler og universiteter er stengt og gått over til nettundervisning, og vårens eksamener er avlyst.

Kultur- og sportsarrangementer kan gå som planlagt. Flere har likevel valgt å avlyse arrangementer, men dette er ikke etter pålegg fra myndighetene.

Alle serveringssteder er åpne. En ny regel sier derimot at det ikke er lov å stå i baren, men at man må ha bordservering

Alle over 70 år og de som er syke bes om å holde seg hjemme, og ikke ha nærkontakt med andre. Andre som ikke er i risikogruppen får ikke råd om å holde seg hjemme.

Sveriges folkehelseinstitutt argumenterer for det ikke finnes bevis på at stenging av skoler eller grenser stanser en pandemi, men at det derimot vil skade samfunnet. Også norske fagfolk har frarådet stenging av skoler og hytteforbud.