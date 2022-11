Ronaldo bøtelegges og utestenges

Cristiano Ronaldo har blitt utestengt i to kamper av Det engelske fotballforbundet. Straffen kommer etter at portugiseren slo telefonen ut av armen på en Everton-supporter i april.

Ronaldo er også bøtelagt 50 000 pund.

Tirsdag ble det klart at Ronaldo og Manchester United er enige om å terminere hans kontrakt. Dermed er det ingen fare for at 37-åringen må stå over kamper for dem. Skulle Ronaldo signere for en annen engelsk klubb, må de eventuelt klare seg uten ham i to kamper.