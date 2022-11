– Jeg er ganske målløs, og det var jeg egentlig helt fra første minutt, sier Saltvedt.

NRKs sportskommentator ble lørdag vitne til en pressekonferanse som vil bli husket i lang, lang tid. Fifa-president Gianni Infantino holdt en 59 minutter lang monolog der han blant annet gikk i strupen på Vesten og medieomtalen av Qatar-VM.

SPORTSKOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Infantino åpnet pressekonferansen med å si følgende:

– I dag har jeg veldig sterke følelser. I dag føler jeg qatarsk. I dag føler jeg meg arabisk. I dag føler jeg meg afrikansk. I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg funksjonshemmet. I dag føler jeg meg som en migrantarbeider. Og jeg føler alt dette fordi det jeg har sett og blitt fortalt, siden jeg ikke leser. Hvis ikke ville jeg vært deprimert, innledet han.

– Hadde følt meg latterliggjort og misbrukt

Uttalelsene til Infantino forbløffer Saltvedt.

– Han legger seg på et sted mellom Malala (Yousafzai) og Martin Luther King allerede fra start. Dette er Infantinos planlagte forsøk på å stilne kritikken en gang for alle og gjøre VM kontroversfritt, sier sportskommentatoren.

– Hva blir reaksjonene her?

– Hadde jeg vært homofil eller migrantarbeider i Qatar, hadde jeg følt meg latterliggjort, misbrukt og tråkket på. Når en fyr som er ansvarlig for å bringe dette glansbildet til Qatar – og til å tillate alt som har skjedd de siste 12 årene – faktisk mener han skal være en representant for dem ... Helt utrolig, svarer Saltvedt.

Rundt 400 reportere fra hele verden var vitne til Infantinos lange monolog. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Etter å ha pratet i en snau time på pressekonferansen, åpnet FIFA-presidenten for spørsmål fra salen. En BBC-journalist tok ordet og stilte følgende spørsmål:

– Det at du sier at du føler deg homofil vekker allerede reaksjoner på sosiale medier, fordi dersom du hadde vært det, kunne du ikke sagt det åpent i Qatar. Forstår du reaksjonene?

– Skal du utelukke alle landene som har diskriminerende regler, så hadde det bare vært du og jeg som spilte fotball. Homofile er velkomne i Qatar. Vi må engasjere oss og diskutere. Hvor mange har ikke blitt forfulgt i Europa?, svarte Infantino.

Fredag dukket tusenvis av indiske migrantarbeidere opp i Dohas gater for å heie på VM-nasjonene Du trenger javascript for å se video. Fredag dukket tusenvis av indiske migrantarbeidere opp i Dohas gater for å heie på VM-nasjonene

Sterke reaksjoner i sosiale medier

Mens Infantino snakket til pressen, kokte det på Twitter. Sportssjef i Evening Standard, Dan Kilpatrick, skriver blant annet:

– Det har nå gått på 22 minutter av en 45 minutter lang pressekonferanse. Han har ennå ikke tatt et eneste spørsmål. Kommentarene hans er historisk springende. Det er ufattelig at denne mannen er ansvarlig for verdensfotballen, og nettopp har blitt gjenvalgt uten motstand.

NRK var til stede i salen. Flere av journalistene reagerte med overraskelse og latter underveis i FIFA-presidentens monolog som varte i en snau time.

– Fantastisk innsats fra Gianni Infantino å se hvor mange absurde, skadelige, misledende, forvirrende og respektløse ting han kan få inn i en tale, skriver Sky Sportsreporter Melissa Reddy på Twitter.

Følelsesrik Fifa-president før VM Du trenger javascript for å se video.

Tror det blir «tidenes VM»

Under starten av pressekonferansen fortalte Infantino at han er sønn av migrantarbeidere, og at da han besøkte migrantarbeiderne i Qatar, så skal han gitt beskjed til qatarske myndigheter om at «dette er ikke er bra. Vi må gjøre noe med det».

Han mener at Fifa også har vist seg som en organisasjon som har jobbet for å bedre forholdene for migrantarbeiderne.

– Vi agerer ikke basert på hvilket press vi blir satt under. Vi agerer når vi bestemmer at tiden er riktig, sier Infantino.

Infantino mener det har vært utfordrende å lese kritikken mot Fifa, fordi «ingen av de som tok avgjørelsen om å gi VM til Qatar, nå er igjen».

Han er likevel sterk i troen på at dette vil bli «tidenes VM», og er sterkt kritisk til hvordan VM har blitt dekket i deler av Europa.

– Vi har fått mange moralprekener fra europeere og den vestlige verden. Jeg tenker at med bakgrunn i hva vi europeere har gjort de siste 3000 årene, så burde vi beklaget i de neste 3000 årene før vi gir noen moralprekener.

– Denne ensidige moralprekenen, det er bare hyklersk, sier Fifa-presidenten.

LANGET UT: Gianni Infantino. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

I forkant av mesterskapet har bilder av fotballsupportere i gatene skapt reaksjoner, og myndighetene i Qatar ble anklaget for et PR-stunt.

– Se på byen. Den er nydelig. Folk er glade og vil feire. De var glade da lagene kom. Da de dro ut for å møte lagene, hva leste jeg? Disse folkene ser ikke engelske ut, så de burde ikke heie på England, sier han, og fortsetter:

– Fordi de ser ut som indere. Hva er det? Kan ikke en som ser ut som en inder heie på England, Tyskland eller Spania? Vet du hva dette er? Det er rasisme. Ren rasisme. Vi må stoppe det. Alle i verden har rett til å heie på hvem de vil.

Amnesty International er blant de som har bedt Qatar og Fifa om å sette opp et kompensasjonsfond for migrantarbeiderne.

– Fifa har et «ettermælefond» for dette VM-et. Størrelsen på det vil bli avgjort etter VM. Det vil bli en prosentandel av inntektene i VM. Siden så mange rundt om i verden har snakket ut om disse temaene, så åpner Fifa opp ettermælefondet sitt for alle som ønsker å investere i det.

– De som investerer en viss del, vil få en plass i styret og muligheten til å bestemme hvordan pengene skal fordeles, sier Infantino, og sier at det viktigste vil være å gi støtte til utdanning.