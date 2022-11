Myndighetene i Qatar anklages for PR-stunt etter disse bildene

– Det er på grunn av Messi. Vi elsker Messi, forteller Rashad Pilakkal til nyhetsbyrået AP.

Den indiske migrantarbeideren var en av mange ivrige fotballsupportere som jublende marsjerte gjennom Doha fredag. Pilakkal har bodd og jobbet i Qatar de siste ni årene.

– Argentina kommer til å vinne VM. «Vamos», Argentina!, sier Pilakkal.

En annen inder, Rashiq, forteller at England er hans favoritt.

– Jeg kommer fra India. Jeg har jobbet i Qatar i ni år nå. Jeg elsker engelsk fotball, så jeg heier på England. Vi kommer alle fra Kerala i India, forteller han.

Det tilhører sjeldenhetene at qatarske myndigheter tillater offentlige parader, men fredag fylte tusenvis av mennesker kledd i draktene til Brasil, Argentina, Tyskland, Portugal, England gatene.

Heia Brasil! Heia Argentina! Heia Portugal! Heia Frankrike!

Felles for flesteparten av supporterne var at de ikke kom fra disse landene, skriver AP.

Al Jazeera, som er en statseid kanal i Qatar, har også omtalt saken. De hevder at en gruppe kalt Argentina Fans Qatar deltok i samlingen, og at de har 4000 supportere fra diverse nasjoner. Det skal være snakk om blant annet indere, srilankere og nepalere, ifølge Al Jazeera.

– De utenlandske arbeiderne i Qatar elsker fotball og har kjøpt mange billetter. Dette er det første VM-et i en arabisk nasjon, men på mange måter også det første VM-et i Sør-Asia, sier en anonym arrangør til AFP.

– Hvem tror de at de lurer?

I sosiale medier har flere anklaget paraden for å være et PR-stunt fra qatarske myndigheter. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt kan knapt tro bildene som kommer ut fra Qatar åtte dager før mesterskapet starter.

– Dette er så langt ute. Hvem tror de at de lurer? spør han med henvisning til qatarske myndigheter.

– Dette blir å nedverdige PR-begrepet. PR skal ha noe positivt i seg. Dette latterliggjør fankultur. Det er så pinlig for de som har funnet på dette, fortsetter Saltvedt.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

Han mimrer tilbake til friidretts-VM i Qatar i 2019, hvor arrangøren ble kritisert for glisne tribuner. Neste dag ble store mengder migrantarbeidere busset til stadion for å fylle stolene.

– Jeg venter på at noen skal avsløre at dette er et gigantisk humorstunt. Om ikke dette arrangementet hadde ødelagt alle begreper om hva et VM skal være fra før, fikk vi landet det en gang for alle nå. Alt er feil her, mener Saltvedt, som presiserer at han har stor forståelse for at de velger å stille opp i paraden.

I et svar fra qatarske myndigheter til NRK ber de om bevis for påstandene om at paraden er rigget og det de beskriver som rykter fra sosiale medier.

– Jeg er stolt over å ha bygget stadionene

Supporterne gikk blant annet forbi det kongelige palasset i Doha, hvor det vanligvis er forbudt å ta bilder. Den store majoriteten av de fremmøtte var menn, mange med tilsynelatende splitter nye drakter med enten «Messi 10», «Neymar 10» eller «Ronaldo 7» på ryggen.

Én av supporterne AP snakket med fra toget var imidlertid fra Brasil. Sergio Pereira forteller at dette blir hans tiende verdensmesterskap.

– Det har alle elementene til å bli et av tidenes VM. Kom hit. Hvis du ikke har bestemt deg for om du vil komme til Qatar, er det fremdeles tid. Folkene her er så hyggelige, infrastrukturen er vakker, sier han.

Ghana er et av få land som faktisk skal spille VM, men samtidig har flere migrantarbeidere i Qatar.

– Det føles bra å være en del av historien. Bygge infrastruktur til VM og være en del av prosessen. Jeg er stolt over å ha bygget stadionene, sier en ikke navngitt Ghana-supporter til fotballnettstedet Goal.

HEIA GHANA: Flere ghanesere har vært med å bygge VM-anleggene i Qatar som migrantarbeidere. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Det har tidligere blitt avslørt hvordan Qatar betaler fans fra VM-klare land for å komme til landet. Reisen og kampbillettene blir dekket. Det er ikke kjent om personene som deltok i paradaen har fått betalt for å stille opp.

Qatar blir stadig kritisert for deres behandling av migrantarbeiderne, som menneskerettighetsorganisasjoner mener at bor og arbeider under slavelignende forhold.