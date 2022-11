– Jeg har tenkt lenge på om jeg skulle si dette, men jeg har sterke følelser om dette temaet, sa Fifas mediesjef Bryan Swanson.

Infantino hadde da like før hatt en 59 minutter lang monolog hvor han blant annet gikk i strupen på Vesten og medieomtalen av Qatar-VM.

– I dag har jeg veldig sterke følelser. I dag føler jeg meg qatarsk. I dag føler jeg meg arabisk. I dag føler jeg meg afrikansk. I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg funksjonshemmet. I dag føler jeg meg som en migrantarbeider, sa Infantino.

– Vi i Fifa bryr oss

Da Fifa-presidenten hadde svart på alle spørsmålene, tok Fifas pressesjef Bryan Swanson over.

– Jeg har sett at Infantino har fått masse kritikk, særlig fra LHBT+-miljøet. Jeg selv sitter i en privilegert posisjon på en global scene og jeg er en homofil mann her i Qatar, sa Swanson.

Homofiles rettigheter i Qatar har i lang tid fått kritikk. NRK har tidligere avslørt at VM-hoteller har nektet homofile adgang, hvor man også har fått beskjed om at det ikke er greit å «kle seg homofilt» i landet.

Fifa-mediesjefen fortsatte å forsvare sin president Infantino.

– Vi har fått forsikringer om at alle er velkommen hit og jeg tror at alle er velkommen til dette VM-et. Det at Infantino ikke er homofil, betyr ikke at han ikke bryr seg. Han bryr seg. Dere ser bare den offentlige siden. Jeg ser den private.

– Vi i Fifa bryr oss om alle og er en inkluderende organisasjon. Jeg har flere kolleger som er homofile. Jeg er klar over debatten som pågår, men jeg vet hva vi står for. Når Infantino sier vi er inkluderende, så mener han det, sa Swanson.

Ønsker homofile velkommen til Qatar

Pressekonferansen har skapt overskrifter i fotballverden. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt ble helt målløs etter Infantinos uttalelser.

Fikk hard kritikk: Fifa-president Gianni Infantino. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Hadde jeg vært homofil eller migrantarbeider i Qatar, hadde jeg følt meg latterliggjort, misbrukt og tråkket på. Når en fyr som er ansvarlig for å bringe dette glansbildet til Qatar – og til å tillate alt som har skjedd de siste 12 årene – faktisk mener han skal være en representant for dem ... Helt utrolig, svarer Saltvedt.

Infantino var tydelig på at homofile var hjertelig velkommen i Qatar.

– Homofile er velkomne i Qatar. Vi må engasjere oss og diskutere. Hvor mange har ikke blitt forfulgt i Europa?, sa Fifa-presidenten.