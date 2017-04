Disse øyeblikkene husker ekspertene best fra vinteren

En lang vinter med opp- nedturer, i og utenfor skisporet, går nå mot slutten. Gjennom de kalde månedene har norske utøvere kjempet om medaljer og triumfer på en rekke fronter, og gitt det norske skipublikum mange store opplevelser.

Noen stikker seg derimot mer ut enn andre.

Disse sportslige øyeblikkene husker NRKs eksperter best fra vinteren.

Langrenn

Krogh blir Norges nye stafettkonge: – Det er Norge mot Russland, Krogh mot Ustjugov. Finn Hågen skal ta over jobben etter verdens beste ankermann, Petter Northug. Det er i utgangspunktet en tøff jobb, men han klarte det med glans, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Petter Northug har vært Norges ubestridte ankermann i en årrekke, men etter en fiaskosesong sto plassen ledig i VM. Da tråde 26 år gamle Finn Hågen Krogh frem.

Etter gode etapper av Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby var det går Krogh ut 17,7 sekunder foran russiske Sergej Ustjugov. Det holder akkurat til at han kan gå for plan A: Å male på hele veien.

– Hele den sisteetappen står og dirrer. Jeg glemmer aldri de minuttene, forteller Bjørn.

Gjennom etappen svinger nordmannens forsprang fra fem til 17 sekunder, men greier å holde unna, og går Norge inn til stafettgull.

– Med den formen Ustjugov var i, var det en tøffere motstander enn Northug noensinne møtte på sin ankeretappe, mener Bjørn.

Norge tar stafettgullet Du trenger javascript for å se video.

En duell for historiebøkene: – Det er en duell som jeg setter i samme kategori som Bjørn Dæhlie mot Vladimir Smirnov og Sixten Jernberg mot Veikko Hakulinen, sier Bjørn om Martin Johnsrud Sundby og Sergej Ustjugov på tremila med skibytte.

Det var de to store denne vinteren, Tour de ski-vinner Ustjugov og verdenscupvinner Sundby, det hele sto om. De ristet raskt av seg konkurrentene og fulgte hverandre som skygger frem til siste motbakke: «Indianerbakken».

Ustjugov er den sterkeste spurteren, og Sundby ser derfor én mulighet for å slå ham.

– Martins siste mulighet er å stikke i Indianerbakken hvor han blir for ivrig, ikke klarer å stokke bein og armer, tar en feiltak med stavene, faller og kapper staven. Der blir jo duellen endelig avgjort, minnes Bjørn.

På dagen 35 år etter at Oddbjørn Brå brakk staven, gjorde Sundby det samme. Og russeren tok gull.

Her knekker Sundby staven Du trenger javascript for å se video.

Dronningas hjemkomst: – Når hun først starter på Beitostølen så går hun bort og vinner. Da fikk vi svaret at Marit var på rett sport og trolig kom til å få en god sesong, sier Bjørn om Bjørgens comeback etter fødselen.

Bjørgens sesong ble kronet i VM, men langrennseksperten husker best den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Først kom lille Marius til verden, så gikk opptreningsperioden gjennom sommeren skeis. To skader og en forkjølelse som kostet Bjørgen flere av Beitostølen-løpene gjorde at det var mye usikkerhet rundt comebacket.

Men med seier i første tellende løp var svaret enkelt: Dronninga var tilbake.

Bjørgen inn til seier på Beitostølen Du trenger javascript for å se video.

Bjørgens 15. VM-gull: – Duellen mot Krista Pärmäkoski. Det er også et løp som nesten er i Ustjugov/Sundby-klassen. De følger også hverandre som skygger, men Marit lykkes med sitt rykk i Indianerbakken, sier Bjørn.

Kvinnenes 15 kilometer med skibytte i VM utviklet seg som herrenes tremil: Med en real duell. Men til forskjell fra Sundby, gjorde Marit Bjørgen alt rett da hun rykket fra finske Krista Pärmäkoski.

Bjørgen sikret dermed sitt 15. VM-gull og fortsatte det som skulle bli et fantastisk VM for de norske langrennskvinnene.

Bjørgen tar VM-gull nummer 15 Du trenger javascript for å se video.

Klæbo sjokker eliten: – Du kan begynne på Beitostølen der også, sier Bjørn om Johannes Høsflot Klæbos første sesong som senior.

20-åringen kronet sesongen med å bli tidenes yngste vinner av sprintcupen samtidig som han vant den avsluttende minitouren i Canada, men det er igjen den nasjonale åpningen på Beitostølen som Bjørn husker best.

Langrennskommentatoren – og eksperten hadde sett Klæbo på juniornivå og hørt gjennom hele sommeren at han skulle være ekstremt rask.

Og på Beitostølen visste trønderen hva som ville komme resten av sesongen, da han vant sprinten.

– Han var akkurat så rask som vi hadde hørt, konkluderer Bjørn.

Junioren Johannes Klæbo med overraskende seier på sprinten Du trenger javascript for å se video.

Skøyter

Første sprintmedalje på 20 år: – Jeg synes det er det største på is eller snø i vinter av en norsk utøver, sier NRKs skøyteekspert Even Wetten.

Da Håvard Holmefjord Lorentzen gikk inn til Norges første VM-medalje i sprint på 20 år, var det mot de fleste odds.

24-åringen har lenge vist hva som bor i ham, men da en skøyteegg skar inn i leggen hans for halvannet år siden så fremtiden mørkere ut.

Sesongåpningen bar likevel bud om at noe stort var på gang.

– Det han leverte i åpningen ga stor tro på at vi skulle på en seriøs kandidat til pallen i VM, minnes Wetten.

Men Lorentzen nøyde seg ikke bare med pallen under sprint-VM i canadiske Calgary. 24-åringen leverte både på 500 meter og 1000 meter gjennom de to dagene, og da han gikk i mål på siste distanse var det til verdensrekord. Aldri før hadde noen gått de fire sprintøvelsene så fort.

Nederlandske Kai Verbij skjøv riktignok Lorentzen ned på en andreplass i mesterskapet og stjal verdensrekorden, men sprint-sølv i VM for en løper fra langdistansenasjonen Norge, det er rager høyt denne vinteren.

– Jeg tror de som så på fikk frysninger, sier Wetten.

Lorentzen tar sølv i sprint-VM Du trenger javascript for å se video.

Alpint

Endelig klaff for Haugen: – Vi så allerede i slalåmen i Kitzbühel at det var en annen Haugen denne sesongen. At han skulle få full pott i VM, den bronsemedaljen står høyt i minnet, sier NRKs alpinekspert Marius Arnesen.

29 år gamle Leif Kristian Haugen hadde aldri vært på pallen i verdenscupen og aldri vært blant de ti beste i VM eller OL. Ikke før storslalåmrennet i VM.

Etter en sesong med flere gode omganger, men aldri to i samme renn, klaffet alt for Haugen.

Han kjørte inn til VM-bronse, mesterskapets mest fortjente medalje ifølge lagkamerat Kjetil Jansrud.

Haugen suste inn til ledelse Du trenger javascript for å se video.

Svindals supercomeback: – Jeg husker starten veldig godt. Vi var spente på Svindal, så var det en fantastisk helg med Jansrud-seier med Svindal på andre første dagen og Jansrud-seier med Svindal på tredje den andre dagen. Det var en pangstart på sesongen, sier Arnesen.

– Det er slikt du drømmer om, sa Aksel Lund Svindal etter sitt første verdenscuprenn etter skrekkfallet i Kitzbühel.

Etter måneder med trening var han tilbake i verdenscupen i Val d'Isere, og kjørte like godt inn til andreplass i super-G-rennet i Italia. Kun Kjetil Jansrud var bedre.

Dagen etter gjentok historien seg nesten: Svindal ble nummer tre mens Jansrud vant.

– Det er gåsehudstemning. Den norske dominansen, den ene tilbake og den andre på toppen, det var helt rått. De dagene var ekstremt store, minnes kommentator og alpinekspert Arnesen.

Fantastisk comeback av Svindal Du trenger javascript for å se video.

Skiskyting

Fourcade vinner uten ammunisjon: – Ett øyeblikk står frem: Fourcades seier i Holmenkollen uten skudd i magasinet. Det sier alt om hvor suveren han var. Han går inn på første skyting uten skudd i magasinet, men får nytt magasin og skyter 20 treff, forteller NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

Franskmannen var suveren denne sesong, og tok hele 14 individuelle verdenscupseire. På kvinnesiden ble sesongen dominert av tyske Laura Dahlmeier, som vant verdenscupen suverent.

Fourcade med kjempetabbe Du trenger javascript for å se video.

Men mellom tysk og fransk jubel har det også vært oppturer og store begivenheter for norsk skiskyting. Her er øyeblikkene Lunde husker best.

Bjørndalens VM-bronse: – Jeg er imponert over Bjørndalens bronse i VM. Ingenting skulle tilsi at han i VM skulle ta enda en medalje. Det er helt rått, mener Ola Lunde.

​

Sølv og bronse til Thingnes Bø og Bjørndalen Du trenger javascript for å se video.

Ole Einar Bjørndalen tok sin første VM-medalje i 1997. 20 år senere, som 43-åring, fant han nok en formtopp under VM i Hochfilzen. Og på jaktstarten var det kun Fourcade og 10 år yngre Johannes Thingnes Bø bedre, og Bjørndalen kunne innkassere sin 45.-VM-medalje i karrieren.

Eckhoff heiser flagget i Kollen: – Det var en av de viktigste seierne i år, spesielt for Tiril å lykkes på en 20-skuddsseire igjen, sier Ola Lunde.

Tiril Eckhoff har sammen med resten av de norske skiskytterkvinnene hatt en tung sesong, som endte i VM-skuffelse. Men etter VM har 26-åringen vist hva som bor i henne, med andreplass i Pyeongchang og seier i Kontiolahti. Og i sesongens aller siste renn, hjemme i Holmenkollen hvor hun la grunnlaget for karrieren, skjøt hun feilfritt i et 20-skuddsrenn for første gang på år og dag, og kunne avslutte sesongen med å vifte med det norske flagget foran hjemmepublikummet.

– I dag var jeg best! Du trenger javascript for å se video.

Bø vekker håpet: – Jeg vil også ta med Bøs seire i Holmenkollen og i Anterselva, sier Lunde.

Etter en lang og mager sesong uten individuelle seire for Norge, vekket Johannes Thingnes Bø troen på at noe godt var i gjære i siste liten før VM. 23-åringen vant det aller siste individuelle rennet før mesterskapet i Hochfilzen, hvor han plukket med seg tre sølvmedaljer.

Og under verdenscupavslutningen i Holmenkollen tronet han igjen øverst.

Johannes Thingnes Bø vant sprinten i Holmenkollen Du trenger javascript for å se video.

Hopp

– Vi hadde tidenes sesong i fjor, og så var vi ikke i nærheten i år. Vi slet veldig i starten, og hadde vi ikke hatt Daniel-André Tande hadde det vært en katastrofesesong til de siste to-tre helgene. Det er en sesong med oppturer og skikkelige nedturer som lag, er NRKs hoppekspert Johan Remen Evensens for når kun én verdenscupsesong gjenstår av sesongen.

Selv om laget har slitt, har det likevel vært mange høydepunkter gjennom vinteren. Her er øyeblikkene Remen Evensen husker best.

Tande vinner nyttårshopprennet: ​ – Jeg vil absolutt si nyttårshopprennet, som Tande vinner. Det er et av de største enkeltrennene vi har hele året, og det stakk han av med seieren på, sier Johan Remen Evensen.

​

Tande vinner i Garmisch-Partenkirchen Du trenger javascript for å se video.

​Tande ble den 13 norske vinneren i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, og kjempet lenge om seieren i Den tysk-østerrikske hoppuka.

Seierssjansene var levende helt til Hoppukas aller siste hopp. Da ødela en bindingsklips hoppet fullstendig, og Den gylne ørnen glapp ut av fingrene hans.

Tande fikk trøbbel Du trenger javascript for å se video.

Verdensrekord-fest i Vikersund: – Jeg vil selvfølgelig trekke frem lørdagen i Vikersund, med to verdensrekorder. Raw Air sett under et som turnering var jo også et høydepunkt, sier Remen Evensen.

Raw Air så dagens lys denne sesongen, med en vill avslutning i Vikersund foregående helg. Lørdag fikk Vikersund-publikummet se to verdensrekorden – på en halvtime. Først landet Robert Johansson på 252 meter, og kunne juble for verdensrekord. Men østerrikske Stefan Kraft ville ikke la nordmannen juble for lenge, og svevde like godt ned til 253,5 meter.

VERDENSREKORD! Du trenger javascript for å se video.

Lundby åpnet seierskontoen: – Det er helt klart stort for henne. Å få en kvinne som er i posisjon til å kunne vinne hopprenn er helt klart viktig for Norge som hoppnasjon, og at Maren er i gang med det er helt klart et av høydepunktene, sier Remen Evensen.

22-åringen fra Gjøvik har, som absolutt alle kvinnelige hoppere, levd i skyggen av Sara Takanashi de siste sesongene. Men i midten av august fløy Lundby ut i rampelyset, da hun tok sin første verdenscupseier. Hun endte til slutt på fire verdenscupseire gjennom sesongen.

VM-sølv i Lahti: – Jeg vil også trekke frem lagsølv i VM, der Johann André Forfang tar bakkerekord i Lahti på hoppernes siste dag i mesterskapet, sier Remen Evensen.

Norge så ut til å gå medaljeløse gjennom VM, men på hoppernes siste konkurransedag dro Johann André Forfang frem et hopp fra historiebøkene. Rett før så Norge sjanseløse ut, men med bakkerekord fra Forfang sikret Norge til slutt lagsølv.

Forfang knuste bakkerekorden Du trenger javascript for å se video.

Sesongen inneholdt langt mer enn vi fikk plass til i én sak. Hva husker du best fra vinteren?