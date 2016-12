Maren Lundby sikret en etterlengtet opptur for de norske hoppkvinnene med seier i lørdagens verdenscuprenn i russiske Nizjnij Tagil.

Triumfen er 22-åringens første i verdenscupen, og kun den andre til Norge siden kvinnene fikk sin egen verdenscup. Anette Sagen tok den første seieren i tyske Schonach i januar 2012.

ETTERLENGTET SEIER: Maren Lundby er eneste norske elitehopper på kvinnelandslaget. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lundby selv var naturlig nok en blid triumfator etter at seiersseremonien var unnagjort.

– Det føles helt fantastisk. Det var kjempeartig endelig å kunne stå på toppen av pallen. Jeg kom litt skjevt ut forrige helg, og var derfor veldig revansjesugen denne helga her, sier Lundby til NRK.

– Denne seieren betyr utrolig mye. Dette er noe jeg har jobbet for over lang tid. At jeg endelig lykkes, og får igjen for den jobben jeg har gjort. Det er ikke noe som er bedre enn det, sier Gjøvik-jenta.

– En av de beste utøverne i Hopp-Norge

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var også svært lykkelig mann etter at triumfen var i boks.

– Det er så ufattelig fortjent og veldig gøy for alle de som har jobbet så hardt og så lenge. Endelig så vinner vi et verdenscuprenn igjen. Vi har én seier fra tidligere med Anette Sagen, som var en pioner på sin måte. Nå er det en utøver fra den nye generasjonen som forhåpentligvis har startet en ny epoke for norsk hoppsport, sier han til NRK.

– Og den epoken håper jeg vil bestå av mange nye seirer. Det vil bety enormt mye for rekrutteringen og utviklingen av kvinnehopp, fortsetter Bråthen.

Lundby vant etter hopp på 91,5 og 95,5 meter, og en samlet poengsum på 229,6 poeng. Lundby lå på 6. plass etter 1. omgang, men det solide sistehoppet sendte henne rett opp på toppen av seierspallen.

Bråthen mener Lundbys prestasjon i 2. omgang viser hvor stort talent hun egentlig er.

– Maren er en av de beste idrettsutøverne vi har i Hopp-Norge, uavhengig av kjønn. Hun har et veldig høyt potensial. I 2. omgang vinner hun altså med nesten 20 poeng, og viser hva hun er god for. Hvis hun tar ut dette oftere og oftere, så kommer hun til å sette farge på kvinnehopp som ingen norsk jente har gjort etter at verdenscup og VM ble innført, sier han.

PIONEREN: Anette Sagen jubler etter Norges første verdenscupseier i 2012. Foto: Patrick Seeger / AFP

– Sterkt kort i OL i 2018

Og Bråthen tror også norske hoppfans fort vil kunne glede seg over Lundbys prestasjoner i hoppbakken i OL-bakken i Pyeongchang i 2018.

– Hvis hun holder seg skadefri og frisk, og fortsetter utviklingen på det nivået hun er nå, så vil hun kunne være en av Norges sterkeste kort uansett gren i Sør-Korea, sier hoppsjefen.

Østerrikske Daniela Iraschko-Stolz tok 2.-plassen, mens seiersmaskinen Sara Takanashi fra Japan ble nummer tre.

Sistnevnte – som har rekorden med antall verdenscupseirer for kvinner med hele 46 triumfer – ledet etter 1. omgang, men leverte ikke varene i finaleomgangen og falt to plasser.

Lundby er eneste kvinnelige elitehopper på det norske landslaget.