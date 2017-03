I verste fall kunne Fourcade bli diskvalifisert, men ingen leverte inn protest etter ladedramet – og dermed kunne franskmannen motta blomster på toppen av seierspallen.

Franskmannen glemte nemlig å ta med seg ammunisjon før rennet, og måtte få kastet magasiner til seg på standplass.

BEHOLDT SEIEREN: Her får Martin Fourcade motta blomster på toppen av seierspallen. Foto: Anders Rove Bentsen.

– Jeg glemte å lade magasinet, og det skjønte jeg på første skyting. Det er bare min feil, men sånn er skiskyting. Jeg bryr meg egentlig ikke om jeg vinner eller ikke, det viktigste er det jeg viser her, sa Martin Fourcade om dramaet.

– I dag taler sporten, og jeg håper juryen respekterer det. Jeg gjorde ikke noe farlig, fortsatte han.

Emil Hegle Svendsen ble nummer fire, og kunne derfor ende opp på pallen.

– Han fortjener å vinne når han skyter 20 treff, sa Svendsen om franskmannen.

– Vi mener ikke han gjorde noe galt med tanke på de reglene vi har, og derfor valgte vi å ikke straffe han, sier rennsjef i IBU, Borut Nunar.

Drama på første skyting

– Dette er de beste skyteforholdene vi har hatt hele helga, her kommer vi til å få se mange gode serier og lite bom.

Det sa NRKs Ola Lunde da løperne kom inn til første skyting, men det ble svært dramatisk – særlig for verdensener Martin Fourcade. Franskmannen hadde glemt ammunisjon, og treneren var nødt til å kaste et ladet magasin til franskmannen.

Han skjøt til slutt fullt hus, men gikk ut som nummer 21,18 sekunder bak østerrikske Simon Eder.

– Dette er helt utrolig, sa NRKs kommentator Ola Lunde.

Fikk hjelp av storebror

STOREBROR: Simon Fourcade hjalp lillebroren mellom første og andre skyting.

Til tross for problemene klarte han å hente teten, og ledet da løperne kom inn til andre skyting. Og mellom første og andre skyting var det broren Simon Fourcade som ladet tre nye magasiner.

– Martin hadde et problem med magasinet. Jeg tror han glemte å legge kuler i magasinet før løpet for da han kom til første skyting hadde han ingen kuler i magasinet, sa Simon Fourcade like etter andre skyting.

– Er han ute av fokus?

– Kanskje, men jeg er nesten glad for det. For han erter alltid meg for å ha hodet i skyene. Så nå kan jeg erte ham også, svarer han.

På andre skyting traff Fourcade alle blinkene, men glemte igjen solbrillene på matta. Også på tredje skyting ble det fullt hus på franskmannen, og da kom også meldingen om at han kunne bli diskvalifisert.

Med nok et fullt hus på siste stående sikret han seieren, som han til slutt fikk beholde.