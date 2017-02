Saken oppdateres!

– Dette er helt drøyt. Det er helt sykt. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal si. Det er litt surrealistisk å stå her nå og snakke om en VM-medalje, sa Leif Kristian Haugen til NRK etter løpet.

Leif Kristian Haugen hadde ingen topp 10-plasseringer i VM eller OL. Han hadde heller ingen topp tre-plasseringer i verdenscupen.

Men i dag tok han VM-bronse i storslalåmrennet i St. Moritz.

– Jeg hadde ikke noen annen arbeidsoppgave enn å gi bånn gass, og det klarte jeg å gjøre så til de grader. Helt vilt, men bra, sier Haugen.

Fanklubben hans, med foreldrene, sto like ved mixed sone. Ellevill jubel med norske flagg hørtes hele veien.

Kanskje ikke rart at en hjemmeværende Kjetil Jansrud da måtte ta til tastaturet og hylle lagkameraten sin:

Haugen ble bare slått av østerrikerne Marcel Hirscher og Roland Leitinger. Henrik Kristoffersen ble nummer 4, 0,76 sekunder bak Hirscher.

Hirscher ledet etter første omgang av storslalåmrennet i St. Moritz. Kristoffersen var nummer fem, 0,48 bak og hadde kun 22 hundredeler opp til sølv. Haugen var nummer 7, 0,54 bak Hirscher. Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut.

Haugen suste inn til ledelse Du trenger javascript for å se video.

Kristoffersen nummer fire

Jansrud er ikke den eneste lagkameraten som skryter av Haugens prestasjon. Henrik Kristoffersen ble nummer fire, og slo staven i bakken i sinne etter løpet, men hyller lagkameraten.

– Dette er utrolig kult for Leif, og han skal ha all ære for det her selv. Det er ikke én annen person som skal ha æren for dette, han har gjort absolutt alt selv. Dette er utrolig stort for han, sier Kristoffersen.

Dramatikk i pausen

Et flyshow skulle underholde publikum i pausen mellom første og andre omgang i storslalåmrennet i VM, i stedet traff et av flyene en kamerakabel, som går over hele løypa. Den ble kuttet og kameraet falt ned i målområdet – like ved NRKs studio.

På veien traff vaieren stolheisen, der mange av alpinistene satt. Denne ble stoppet i over 10 minutter og løperne kom dermed for sent opp til toppen, og til besiktigelse av løypa. Andre omgang ble utsatt en halvtime.

Haugen med sterk andre omgang

Leif Kristian Haugen kjørte en god andre omgang, selv om han gjorde en feil tidlig, og tok over ledelsen i mål, 0,28 foran sveitsiske Justin Murisier. Ledelsen holdt ikke lenge. Roland Leitinger fra Østerrike startet rett etter Haugen, og tok over ledelsen i mål, 0,46 foran Haugen.

– Hvis Leif Kristian Haugen tar medalje nå begynner jeg å grine, sa NRKs kommentator Andreas Toft.

Bare Marcel Hirscher klarte å kjøre fortere enn Haugen og Leitinger. Dermed ble det en sensasjonell VM-bronse til Leif Kristian Haugen.