«The United States of Red Bull»

Xavi gjør helomvending – fortsetter som Barcelona-trener etter sesongen

Xavi Hernández (44) har skiftet mening og forblir Barcelona-trener etter inneværende sesong. Tidligere i år valgte han egentlig å forlate jobben til sommeren.

Nyheten ble offentliggjort under en pressekonferanse med Xavi og Barcelona-president Joan Laporta torsdag.

Allerede onsdag kveld meldte spanske medier at Xavi ville fortsette som Barcelonas hovedtrener etter flere møter med ledelsen i klubben. De har lyktes med å overtale han til å fortsette i jobben ut kontraktsperioden.

For et halvt år siden ble kontrakten forlenget til sommeren 2025. Han påtok seg treneransvaret for den katalanske klubben i november 2021. I fjor ledet han klubben til La Liga-tittelen.

Det var i slutten av januar at Xavi bestemte seg for å slutte som Barcelona-trener etter inneværende sesong. Han forklarte at jobben var for slitsom i lengden.

Xavi er blant de største spillerne Barcelona har fostret fram. 44-åringen fikk over 500 kamper for klubben mellom 1998 og 2015, og vant alt som kunne vinnes med Barcelona i løpet av den perioden.

