– Å vinne i Holmenkollen er det største du kan vinne utenom mesterskap. Det betyr veldig masse. Vi har ikke vært bortskjemte med seire denne sesongen. Det er deilig å avslutte med stil og ta fri på mandag, sier Thingnes Bø til NRK, som vant sin 13 verdenscupseier i karrieren.

Franske Martin Fourcade og russiske Anton Shipulin fulgte på de neste plassene. Thingnes Bø takket smøre-teamet etter seieren i Oslo.

– Jeg følte meg egentlig ikke så bra i dag. Jeg gikk mer med hodet enn med beina. Men jeg tar seieren på grunn av skiene, så en takk til smøre-teamet. Og det var ekstra deilig å gå på hjemmebane, fortsetter Thingnes Bø.

LEDELSE: Johannes Thingnes Bø gikk inn til en suveren ledelse.

– En maskin

Landslagstrener Egil Kristiansen mener triumfen var viktig for norsk skiskyting.

– Johannes er en råtass. Han har gjort noen riktige prioriteringer for å prikke inn formen til Holmenkollen. Blant annet ved å droppe Pyeongchang. For å levere her var det litt avgjørende. Dette var ekstremt viktig for hele laget og hele norsk skiskyting, sier Kristiansen til NRK.

Tarjei Bø endte til slutt på en sjetteplass etter én bom på standplass, og er glad for seieren ble holdt innenfor familien.

– Jeg trodde jeg var god i dag, men da jeg kom i mål sto Johannes der og gliste. Jeg er veldig imponert. Han har vært en maskin siden han var 15-16 år, men nå har han blitt enda bedre til å skyte. Det er jo den forvandlingen han hadde sett for seg. Blir han litt raskere i sporet er han på Fourcade-nivå neste sesong. Han er vel den beste skytteren vi har på landslaget nå, mener storebror Bø.

En mager sesong for norske skiskyttere avsluttes denne helgen i Holmenkollen. Kun én individuell verdenscupseier hadde herrene å vise til denne sesongen, da Johannes Thingnes Bø vant siste individuelle renn før VM.

Måtte vente i spenning

Thingnes Bø med startnummer 15 måtte vente lenge på at alle løperne skulle komme i mål.

– Jeg er veldig nervøs, selvfølgelig håper jeg det skal holde, fortalte han da han ventet i målområdet.

Anton Shipulin var til slutt den eneste som kunne slå stryningen, men tapte på sisterunden og kom inn til en tredjeplass i mål.

Etter løpet hyllet NRK-ekspert Ola Lunde stryningens utvikling på standplass.

– Jeg er blitt en dårligere skiløper og bedre skyter, sier Thingnes, og retter en stor takk til skytetrener Siegfrid Mazet.

– Det har skjedd masse det siste året takket være Siegfrid. Jeg er blitt kjempegod til å skyte. Neste år kan jeg konsentere meg om å bli bedre i langrenn, seier Thingnes Bø.