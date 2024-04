I vinter ropte Brann-supportere «Uefa mafia» under kvinnenes Champions League-kamp mot St. Pölten. Det resulterte i en bot på 5000 euro fra det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Det ble også starten på en ytringsfrihetsdebatt rundt Uefa, der norske fotballklubber har tatt en sentral rolle.

Bakgrunn: I den påfølgende hjemmekampen mot Barcelona i Champions League, protesterte Brann-supporterne mot boten.

I tillegg til å rope «Uefa mafia», holdt supporterne oppe flere flagg med påskriften «Uefa Mafia», samt et stort banner som forestilte en bot.

Nå har Uefa konkludert med at også disse ytringene i denne kampen skal straffes.

Brann er rykende uenig med Uefa.

Igjen er boten på 5000 euro. Begrunnelsen er at Brann-fansen har framsatt støtende ytringer.

– Brann støtter supporterne. Det røde linjen som Uefa mener er krysset bør flyttes. Dette er godt innenfor ytringsfriheten, og Uefa bør ta en diskusjon med seg selv om de bør tåle å bli kalt Uefa Mafia, sier Branns styreleder Aslak Sverdrup.

MÅ BETALE: Brann må betale boten de har fått av Uefa etter supporter-rop.

Sverdrup sier at de ble varslet noen dager etter kampen om at et mulig brudd på regelverket.

Brann har nå bedt om mer informasjon om hva de har gjort som Uefa mener er straffbart.

Boten er ilagt av en enedommer i Uefas kontroll- etikk og disiplinorgan.

Branns kvinne- og herrelag har hver sine budsjett.

– Denne boten er halvparten av normalen innenfor herrefotball. Dette vil svi veldig mye hardere på kvinnesiden til Brann når boten blir så stor. Det er ikke akseptabelt, sier Sverdrup.

Uefa: – Blir systematisk sanksjonert

NRK har kontaktet Uefa om avgjørelsen. I en e-post svarer de det følgende:

«Det bør understrekes at bruken av begrepet “mafia” lenge har vært ansett, av Uefa sine disiplinærorganer, som støtende og upassende for et idrettsarrangement, og derfor er det et brudd på Uefa sitt disiplinære reglement.»

Videre påpeker de at bruken av begrepet blir systematisk sanksjonert i deres arrangementer, uavhengig av hvem det er rettet mot.

I begynnelsen av april skrev Sverdrup et åpent brev til Uefa i den britiske avisen The Guardian. Innlegget har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Der dro han opp dilemmaet ved at Uefa både er domstol og fornærmet i samme sak.

Tidligere denne uken var Sverdrup, Branns supporterleder Erlend Vågane og fotballpresident Klaveness i Sveits for å møte Uefas generalsekretær. Da var regelverket om slike ytringer på agendaen.

– Uavhengig av utfallet i denne ankesaken er jeg motivert for å se om og hvordan denne saken kan brukes til å skape fremtidig endring, sa Klaveness til NRK før anken var avklart.

UEFA-mafia-slagordet har blitt spredt på flere europeiske arenaer de siste årene. Her fra kampen mellom Marseille og Villareal i mars. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Brann håper de kan bevege Uefa

Sverdrup opplever likevel noe positivt med boten og diskusjonen rundt den.

- Vi er veldig glade for at vi har hat disse rundene med Uefa. Vi opplever at vi har startet en debatt om hvor grensen til Uefa skal gå for slike ytringer, og føler vi som klubb har tatt en rolle internasjonalt i dette, sier Sverdrup til NRK.

Sverdrup sier Brann skal arrangere en internasjonal samling i sommer, der flere internasjonale storklubber på kvinnesiden og Uefa skal delta. Bakgrunnen er nettopp diskusjonen om ytringsfrihet og supporterkultur.

Han skryter videre av rollen Norges fotballpresident har tatt.

- Vi setter stor pris på at vår fotballpresident tar oss med for å treffe ledelsen i UEFA, og kjenner vi blir tatt på alvor av UEFA. Vi er ikke enige om alt, men enige om at vi skal jobbe videre med dette, sier Sverdrup.

Leder for supporterklubben til Brann, Erlend Vågane, takker klubben for støtten.

– Vi setter enormt stor pris på den backingen vi har fått fra klubben i den saken her. De har virkelig tatt tak i å forsvare ytringsfriheten, sier Vågane.