– En mer spennende stafett har verden knapt sett maken til. Det er nesten umenneskelig at det går an å holde en slik avstand, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Han er over hakket inhabil, men det er nok ikke mange som så VM-stafetten i Lahti fredag som er uenige med ham.

I blytunge forhold, med løssnø til anklene, gikk Finn Hågen Krogh ut 17 sekunder foran Sergej Ustjugov på siste etappe. I starten nærmet russeren seg meter for meter og hele tiden så han ryggen til nordmannen.

Men Finn Hågen Krogh hadde bestemt seg: Russeren skulle ikke få komme opp i ryggen på han.

Dermed ble dette til slutt bilde av pallen:

9. GULL: Stafettgullet i Lahti er det niende strake VM-gullet på herrestafett for Norge. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– Beina mine brant etter ti meter. Det var ikke morsomt i det hele tatt. Da jeg kom til Arild Monsen etter 75 meter var jeg pinnestiv, men jeg kunne ikke skuffe de gutta her, sier Krogh og nikker i retning resten av gull-laget.

– Det var kun gull som gjaldt. Det var ikke snakk om noe annet.

Dét satte landslagstrener Tor Arne Hetland pris på. I intervjuet med NRK like etter målgang var han så rørt at han ikke klarte å snakke:

GRÅT: Landslagstrener Tor Arne Hetland klarte ikke snakke da han ble intervjuet av NRK etter stafett-gullet. Du trenger javascript for å se video. GRÅT: Landslagstrener Tor Arne Hetland klarte ikke snakke da han ble intervjuet av NRK etter stafett-gullet.

– Finn har ikke nerver

Men det var ikke bare treneren som var imponert. Et helt team - med lagkameratene i spissen mener Krogh er helt unik som klarte å holde unna for russeren.

– Finn er så kald at jeg lurer på om han har nervesystem egentlig, sier Didrik Tønseth.

– Finn har ikke nerver, legger Niklas Dyrhaug til.

– Hodet hans er sykt, det finnes ingen som ham. Jeg skulle ønske jeg hadde det hodet av og til, sier en meget imponert Martin Johnsrud Sundby.

– Tøffere oppgave enn Northug

Oppi alt dette er det verdt å nevne at 26-åringen fra Finnmark gikk sin første ankeretappe i et VM, etter at Petter Northug vraket seg selv før mesterskapet.

– Ustjugov er den verste du mannen du kan ha bak deg, men Martin ga meg akkurat nok forsprang. Det var forferdelige forhold og jeg måtte kjempe hele veien, sier Krogh selv.

– Man skulle trodd han hadde gått ankeretapper hele sitt liv, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn som legger til:

– Dette var en tøffere oppgave enn Petter Northug noen gang har hatt.

– Jeg trenger nesten en pause jeg, sa kommentatorkollega Jann Post etter Kroghs målgang.

– Hva skal jeg gjøre

For det ble et mentalt spill. Ustjugov gikk hele veien i rykk og napp bak Krogh. Plutselig hadde han tatt innpå noen sekunder før han slapp seg litt ned igjen.

I målområdet turte ikke Martin Johnsrud Sundby å se på.

– Han er nærme altså! Fy f... Æææ! Jeg er dritnervøs.

– Hva skal jeg gjøre nå da? Jeg tør ikke stå og se på det her, sa Sundby i direkteintervjuet med NRK underveis.

På forhånd var planen at Sundby skulle gi Krogh et forsprang på omlag 30 sekunder ut på sisteetappen. Sundby fulgte planen og rykket ut på sisterunden, men fikk altså ikke helt 30 sekunders forsprang.

– Han var seig, men jeg skjønte at han var sliten så da giret jeg om og fortsatte og pushe sier Sundby om kampen mot Aleksej Tsjervotkin på tredjeetappen.

LUKE: Martin Johnsrud Sundby fikk en luke til russiske Aleksej Tsjervotkin på den tredje etappen. Ved veksling var avstanden på 17,7 sekunder. Du trenger javascript for å se video. LUKE: Martin Johnsrud Sundby fikk en luke til russiske Aleksej Tsjervotkin på den tredje etappen. Ved veksling var avstanden på 17,7 sekunder.

Gullskiene til Northug

Det ble tidlig klart at det var store smøreutfordringer i Lahti fredag. Verst gikk det utover Sverige som ble hektet ut av gullkampen allerede på første etappe, men der hadde Norge og Didrik Tønseth gullski - bokstavelig talt.

– Jeg gikk på skia som Petter Northug vant femmila i Falun med. Og de funka! sier Didrik Tønseth.

Til slutt ble det gullski også i år.