– Det er helt fantastisk, det føles ubeskrivelig. Dette betyr så utrolig mye, sier Håvard Lorentzen til NRK.

Håvard Holmefjord Lorentzen tok sølv i sprint-VM i Calgary i helgen. Gullet gikk til nederlandske Kai Verbij.

Resultater, sprint-VM Ekspandér faktaboks 1. Kai Verbij, Nederland 136.065 2. Håvard Holmefjord Lorentzen, Norge 136.280 3. Kjeld Nuis, Nederland 136.300 4. Ronald Mulder, Nederland 136.410 5. Mika Poutala, Finland 136.635 ... 17. Espen Aarnes Hvammen 138.410

Det er Norges første medalje i sprint-VM siden 1997, da Roger Strøm tok sølv på Hamar.

– For en dag dette er for norsk skøytesport. Dette er kanskje starten på noe som man bli fryktelig moro for Norge, sier Even Wetten.

Da Lorentzen gikk i mål satte han verdensrekord. I sprint-VM legges tiden fra alle distansene sammen, og da Lorentzen avsluttet var totaltiden 136.280. Det var verdensrekord, inntil Kai Verbij forbedret rekorden like etter.

Den nye verdensrekorden lyder på 136.065.

LYNRASK: Håvard Holmefjord Lorentzen. Foto: Sergei Belski / Reuters

Lynrask Nuis

Det ble sølv til slutt, men hvilket drama som ble servert på den raske isen i Canada.

Kjeld Nuis var ni hundredeler unna verdensrekorden på 1000-meter, og la med det et voldsomt press på de øvrige løperne på avslutningsdistansen.

Lorentzen måtte under 1.07,41, og gikk avslutningsdistansen på 1.07,38. Han klarte det med tre hundredeler.

– Det var vanvittig! For en skøyteløper han er. Han lå på sykesenga for et år siden, men har hatt en fantastisk reise, sier ekspert Even Wetten.

– Jeg så at Kjeld gikk vanvittig fort. og skjønte at jeg måtte levere noe av det beste jeg kan. Da jeg klarte det ble jeg utrolig, utrolig fornøyd. Det smaker vanvittig godt, sier den ferske sølvvinneren.

Lorentzens tider i VM Ekspandér faktaboks 500 meter: 34.43 1000 meter: 1:07,08 500 meter: 34.62 1000 meter: 1:07.38 Totalt: 136.280

Nestenuhell kunne gitt gull

Så skulle medaljene fordeles i siste par. Den nederlandske duoen med Kai Verbij og Ronald Mulder skulle opp mot Lorentzens tid. Mot slutten holdt det på å gå galt. Verbij, som ledet, holdt på å gå på rumpa, og kom helt ut av rytmen. Samtidig var Ronald Mulder stokk stiv, og det kunne blitt gull til Lorentzen.

Men Verbij reddet stumpene, og tok gullet 22 hundredeler foran Lorentzen. Mulder ble nummer fire, og Kjeld Nuis snøt landsmannen for bronsen.

Bøkko nummer fem

På damesiden ble Hege Bøkko nummer fem. Hun satte to norske rekorder på lørdag, men gikk litt saktere på dag to. Til slutt holdt det til en solid femteplass, gullet gikk til japanske Nao Kodaira.