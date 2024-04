– Vi kan nærmest bekrefte at nå blir stadionen vår klar i tide, og det blir europakamper her i Tromsø.

Det sier daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes. Sammen med styreleder Stig Bjørklund, fortalte ledelsen i TIL at de nå har mottatt det siste de trengte av penger for å finansiere alle de nødvendige oppgraderingene på Romssa Arena.

25 millioner kroner.

Og pengene kommer fra en av TILs største støttespillere, milliardæren fra Bergen, Trond Mohn.

Trond Mohn kunne ikke komme på pressetreffet, men stilte gledelig på FaceTime med Stig Bjørklund og Øyvind Alapnes. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Trond var veldig på rundt dette. På et tidspunkt spurte han «hvor mye trenger dere?», sier Bjørklund.

Oppgraderinger for store summer

Etter fjorårets tredjeplass i Eliteserien, kvalifiserte TIL seg for den europeiske serieligaen. Å spille internasjonale konkurranser, krever vesentlige oppgraderinger på Romssa Arena.

UEFA har blant annet krevd at TIL får på plass ny storskjerm, nytt flomlysanlegg, større tilskuerkapasitet og bedre fasiliteter for media. For alle oppgraderingene var prislappen forventet på rundt 40 millioner kroner.

Her på Romssa Arena skal TIL bryne seg på internasjonal motstand, når kvalifiseringskampene til serieligaen starter i sommer. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Vi så på kravene fra UEFA for å få spille hjemmekampene våre her i Tromsø, og der var det mange områder som måtte investeres i. Uten den støtten vi har fått, hadde vi aldri klart å spille europakampene våre her, sier Alapnes.

Men nå er alle pengene på plass.

Før seriestart i Eliteserien var storskjermen montert. I mars var avtalen med flomlys, til en verdi på 15 millioner, sikret. Med disse ferske millionene, kan TIL nå betale for resten av oppgraderingene.

Gavmild

Bergenseren Trond Mohn har i flere sammenhenger donert store pengesummer til TIL. Også Tromsdalen Fotball, Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet har mottatt store summer av milliardæren.

I september 2023 gav Mohn en CT-maskin til UNN, med en verdi på 37 millioner.

UiT har mottatt over 300 millioner til forskningsprosjekter.

– Uten Trond Mohn måtte vi ha spilt våre hjemmekamper i Europa lenger sør. De pengene Trons nå gir til oss, kommer til å være synlige bevis på hans støtte.

– Vi er så glad for alt det vil bety for klubben og byen å få spille kvalifiseringskampene til serieligaen her, sier Alapnes.

Trond Mohn eier Alfheim Arena AS som igjen eier det største bygget på Tromsø ILs hjemmebane.

Kommer gjerne og ser på kvalikkamp

Hovedpersonen selv kommenterte nyheten via FaceTime. Han ville ikke utelukke at han tar turen nordover for å se TIL spille mot internasjonal motstand.

– Det skal du ikke se bort ifra. Det er alltid hyggelig å komme til Tromsø.