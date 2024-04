Deltakerne som skulle gå fra Finse, startet i relativt fint vær. Det blåste noe og fokket en del på bakken. Men utover dagen ble vinden kraftigere, og løypene fokket igjen.

Klokka 11:22 besluttet arrangøren å avbryte rennet. Da hadde mange av deltakerne allerede kommet så langt i rennet at de nesten var i mål på Ustaoset.

Mange fikk ikke engang med seg at rennet var blitt avbrutt før de var i mål.

Tre løpere måtte få hjelp av politiet under rennet. De hadde havnet utenfor løypa på grunn av tett tåke og snøfokk.

Noen løpere rakk aldri å starte å gå før rennet ble avlyst, blant annet alle eliteløperne som skulle starte litt ut på dagen.

Har gått rennet mange ganger

Terje Grimsgård var én av de mange tusen som gikk Skarverennet i går.

Han er opprinnelig fra Geilo, men bor der ikke. Han har gått Skarverennet flere ganger og kjenner området godt.

Men i går følte han seg utrygg da han nærmet seg Ustaoset.

Terje Grimsgård kom seg helt til mål i Ustaoset. Foto: Privat

Grimsgård forteller at han ble gående alene i løypa og opplevde det som guffent da stikkende forsvant for han.

– Heldigvis dukket det opp et par løpere til, og vi fant ut at det beste var å holde sammen og prøve å finne veien tilbake, forteller Grimsgård.

Til slutt ringte de politiet fordi de trodde de var havnet i feil løype.

Han mener det burde ha vært mer patruljering i løypa, jevnere stikk og mer vakthold på de punktene der det er mulig å ta feil, som ved kryssende løyper.

Grimsgård håper at han med sine tilbakemeldinger til arrangøren kan gjøre rennet enda bedre og tryggere i fremtiden.

Tar tilbakemeldingene til seg

– Vi har en god sikkerhetsplan som vi hele tiden gjør utbedringer på. Den har forskjellige sikkerhetsnivåer. I går økte vinden og det snødde. Da økte vi sikkerhetsnivået, forteller sikkerhetsleder for Skarverennet, Odd Gjestemoen.

Odd Gjestemoen er sikkerhetsansvarlig i Skarverennet. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ifølge arrangøren, har de cirka 70 snøskutere, to beltevogner, fem oppvarmede telt, 115 Røde Kors- og helsepersonell, samt støtte av politiet.

– Vi hadde ute 70 skutere som patruljerte løypa. Det var tett med skutere. Men selvfølgelig var det nok noen løpere som følte det var langt mellom skuterne. Det tar vi til oss. Visse steder må det kanskje settes inn enda flere, sier Gjestemoen.

Lett å forveksle løyper og havne feil

Sikkerhetslederen forteller at de har fått flere tilbakemeldinger fra deltakerne om at stikkene stod for langt fra hverandre.

– Det så vi i går. Løypa må stikkes tettere. Det var satt opp stikker med 30–40 meters mellomrom.

Når Skarverennløypa nærmer seg mål i Ustaoset, blir det tettere mellom de andre skiløypene i området.

– Da er det lett å forveksle løypene og havne feil, sier Gjestemoen.

Han sier at de tar de tilbakemeldingene de får på alvor og prøver å gjøre rennet enda bedre til neste gang.

Etterlyser bedre informasjon

Håkon Riple fra Bergen kom bare til før første drikkestasjon før rennet ble avbrutt og han måtte gå tilbake til Finse.

Fra Finse skulle han med tog tilbake til Bergen.

Han mener tidspunktet for å avbryte rennet var helt riktig. Men han synes informasjonen om hvordan de skulle komme seg hjem, var mangelfull, og at deltakerne ble gitt forskjellig informasjon.



– Det er kommunikasjonssvikten i etterkant av avlysningen som ble et problem, mener han.

Odd Gjestemoen forteller at de sender ut sin informasjon til deltakerne vis SMS.

På lørdag var de ekstra uheldige da strømmen gikk på jernbanelinjen som skulle frakte tog med deltakerne fra Finse og hjem. Mange ble sittende på Finse og vente.

FINSE LØRDAG ETTERMIDDAG: Strømproblemer mellom Hallingskeid og Finse førte til full togstans. Foto: Webkamera / Bergens Tidende

Det ble en ekstra utfordring med de 1700 løperne som ble returnert til Finse og ble sittende der og vente en god stund, sier Gjestemoen.

– Så der må vi bli bedre. Vi må få det inn i sikkerhetsplanen at hvis det skjer at noen må tilbake til Finse så må det være representanter der også, forteller sikkerhetslederen.