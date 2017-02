Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Martin Johnsrud Sundby ble stående og tenke mens han lente seg på stavene i målområdet etter tremila med skibytte lørdag.

Det var nesten for surt til å være sant. På dagen 35 år etter at Oddvar Brå brakk staven, hadde det samme skjedd med ham.

Sundby har drømt om VM-gull siden han var liten, og i den siste bakken skulle han endelig rykke fra Sergej Ustjugov. Det var den bakken han hadde nistudert på forhånd, der han hadde telt padletak og regnet på hellingsgrad for å perfeksjonere et rykk.

Rett før bakketoppen skjedde det som ikke skulle skje: Sundby satte staven på innsiden av skia, og endte med skjegget rett i snøen.

VIDEO: Her brekker Sundby staven på verst tenkelige tidspunkt.

Dermed fikk russeren akkurat de meterne han trengte, og Ustjugov tok sitt første VM-gull i karrieren. Sundby står fortsatt uten.

– Shit happens

Etterpå måtte en litt motvillig Sundby se sitt eget fall på video hos NRK.

– Åh, må vi det? smilte han.

Ansiktsuttrykket etterpå fortalte det meste. Hele ansiktet hans var stivt og mysende av skuffelse. Det ble ikke bedre av at han fikk høre at det var på dagen 35 år etter Brå gjorde det samme.

– Uffameg. Er det i dag? sa Sundby.

ØYEBLIKKET: Martin Johnsrud Sundby faller og brekker staven. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / NTB scanpix

– Jeg skjønner at det ryker med én gang der. Jeg hadde bra trøkk i padlingen, og hadde en siste mulighet til å skaffe meg noen meter før utforkjøringen. Jeg gikk all in, og det ble litt mye armer og bein.

– Hvordan tror du at det hadde gått om du hadde holdt deg på beina?

– Jeg føler meg pigg, men det gjorde han også! Det er umulig å spå, men vi får vel se. Vi skal gå flere distanser her i dette VM, sier Sundby til NRK.

KNUST: Martin Johnsrud Sundby var så nær, så nær. Slik gikk han over mål. Foto: Lise ≈serud, Lise Åserud / NTB scanpix

Faren: – Alt gikk rundt innvendig

På tribunen stod far John Erik Sundby og følte med sønnen.

– Det kunne blitt spennende hvis han ikke hadde brukket staven på toppen. Alt gikk rundt innvendig der. Det var forferdelig synd å si. Han er selvfølgelig veldig skuffet nå, sier John Erik Sundby til NRK.

– Det var utrolig synd på Martin, sier lagkamerat Didrik Tønseth.

Ingen oppsummerte det likevel bedre enn den russiske treneren.

– Shit happens sometimes, sa han til NRK.

VIDEO: Ustjugov tar sitt livs første VM-gull.

Bronse til Krogh

Det ble klart ganske raskt etter skibyttet at rennet ville bli en gigantduell mellom Ustjugov og Sundby. Men bak sesongens to beste løpere kom et helt kobbel. Først av dem over målstreken var Finn-Hågen Krogh, som vant spurten i hovedfeltet. Dermed tok han en sterk VM-bronse.

– Jeg er fornøyd med å avgjøre i den store gruppa, sier Krogh.

Sjur Røthe tok den sure fjerdeplassen.

– Jeg er ikke god nok. Da ble det sånn, sier Røthe til NRK.

Han følte også med Sundby.

– Da jeg så den staven ligge i bakken, skjønte jeg hva som hadde skjedd.