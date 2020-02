– Vi er stort sett ute i kulden med turistene, og er godt påkledd. Dessuten holder vi en viss avstand, sier Uule-Niiles Sara til NRK.

Han tilbyr rein- og skutersafari i Saariselkä – et populært reisemål også blant norske og russiske skiturister.

De siste ukene har imidlertid besøkende fra Kina vært i flertall.

Sier nei til å ta bilder

Sara har allerede mistet kinesiske kunder. Foreløpig er det ikke snakk om store tap.

Likevel har Uule-Niiles fortsatt besøkende fra Kina som han må ta seg av.

– Jeg er ikke direkte redd. Noen endringer har vi gjort. Vi hilser ikke på kundene uten å ha på votter. Når turistene spør om vi kan fotografere de med sine kameraer, sier vi nei.

Grupper fra Kina som skulle ha vært på skutersafari, har kansellert.

– Ganske enkelt fordi de ikke får reise fra Kina, sier Uule-Niiles Sara.

PÅ MED VOTTENE: Reiselivsaktør Uule-Niiles Sara tar ingen sjanser. Vottene er alltid på når han er ute med sine langvegsfarende gjester. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Det er iskaldt i Saariselkä. Akkurat slik gjestene fra Asia ønsker seg. Men denne uken slo ferieidyllen sprekker.

En kinesisk turist testet positivt på lungeviruset . Hun hadde oppholdt seg i nettopp Saariselkä.

Kvinnen behandles på Lappi sentralsykehus i Rovaniemi, 26 mil sør for Saariselkä.

– Vil ikke skape hysteri

I Saariselkä møter vi også Carina Aarstad. Hun jobber som guide.

Både kunder og kollegaer snakker om virustilfellet, som kom så tett på bygda.

– Jeg merker at det er spent stemning blant guidene. Fredag fikk jeg også min første forespørsel om dette fra bekymrede turister, forteller hun.

GOD HYGIENE: – I lommen har jeg en liten flaske med desinfiseringsmiddel. Vi bruker nå også papirkopper på jobb, i stedet for vanlige kopper, sier Carina Aarstad. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Aarstad og kollegaene er opptatt av å berolige kundene.

– Vi må jo være forsiktig med å prate for mye om det. Vi må ikke skape mer hysteri enn det allerede er, sier hun.

Færre nye bookinger

FRYKTER PANDEMI: – Det vi frykter er en pandemi som varer over flere måneder. Den vil gi konsekvenser også for sommertrafikken fra Kina, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller / Astrid Waller

Innovasjon Norge (IN) følger også spent med på utviklingen i Norge.

– Så vidt vi har fått signaler om er det få avbestillinger så langt. Noen kanselleringer er for reiser her og nå, mens andre er for bestillinger lenger fram i tid, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i IN.

– Den største konsekvensen nå handler mest om fravær av nye bookinger. Det har også kommet avbestillinger fra andre asiatiske markeder, men det er så vidt vi vet i svært liten skala foreløpig, sier hun.

Reiselivet i Nord-Norge påvirkes lite av coronatilfellet i nabolandet.

– De forholder seg til de gjestene som er på plass, og vi vet at mange tar ekstra hensyn til hygiene i disse dager. Ellers er det business as usual, sier hun.

Torsdag erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) en global folkehelsekrise. De vil ha bedre samarbeid internasjonalt. Målet er å stanse spredning av coronaviruset.

Rasistiske opplevelser

Både i Europa og Nord-Amerika har kinesere og andre asiater fortalt om rasistiske opplevelser etter at Wuhan-viruset har spredt seg til en rekke land.

Ifølge avisen The Guardian har asiater opplevd å ha blitt utsatt for fordommer og rasisme i både Italia, Frankrike og Storbritannia etter at et nytt coronavirus med opphav i Kina begynte å spre seg.

I Italia, der to kinesiske turister er bekreftet smittet, har folk blitt oppfordret til å unngå kinesiske restauranter og butikker.

Lektor ved University of Hawaii, Kristi Govella, mener at fremmedfrykten også får næring fra av en underliggende frykt for økt kinesisk innflytelse.

– Noe av fremmedfrykten understøttes trolig av bredere politiske og økonomiske spenninger og bekymringer knyttet til Kina, som spiller sammen med nyere frykt for smitte, sier hun til New York Times.

POPULÆRT REISEMÅL: I likhet med Levi, er bygda og fjellområdet Saariselkä i Nord-Finland et populært reisemål. I vinterhalvåret får de flere tusen turister fra Kina og Russland. Foto: Vesa Toppari / YLE

Holder pusten

Tilbake i Saariselkä.

Carina Aarstad vet at med god hygiene er det små sjanser for å bli smittet.

Likevel er det situasjoner der hjerteslagene øker.

– Selvfølgelig er man litt redd. Med antydning til forkjølelse, begynner man jo å tenke.

Og legger til:

– Ubevisst trekker man seg litt unna, spesielt når man møter asiater. Man slutter nesten å puste, når man sitter i samme bil som dem. Jeg tror likevel ikke det er så mye å være redd for, sier Aarstad.

Øl og sauna kurerer corona

Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller i et 20-talls land, men ingen dødsfall.

Lørdag morgen melder NTB at ytterligere 46 mennesker har dødd av det nye coronaviruset i Kina, og det totale dødstallet er nå oppe i 259, opplyser regjeringen.

Fredag ble det også kjent at det er oppdaget et tilfelle i Sverige.

Finland fikk den tvilsomme æren å få det første corona-tilfellet i Norden.

Våre sindige naboer lar seg likevel ikke så lett skremme.

– Du har vel hørt hva finlendere sier? Alkohol og sauna dreper dette viruset, sier Aarstad.

Hun ler hjertelig.