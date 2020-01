Kinesiske turister dropper hjemreise på grunn av coronaviruset

Det var i Saariselkä, i Nord-Finland, at det første tilfellet av coronaviruset ble oppdaget i Norden. Her er kinesiske Hekan på ferie, sammen med en større gruppe kinesere.

Hekan forteller på vegne av gruppen at de er redde for coronaviruset, men ved godt mot.

Lungeviruset, som nå har nådd Norden, har fått Verdens helseorganisasjon (WHO) til å sperre opp øynene. De sitter nå inne i diskusjoner om hvorvidt coronaviruset skal erklæres som en global nødssituasjon.

– Dette er en stor katastrofe i Kina og som vi har brakt ut i verden. Jeg vil oppfordre kinesere til å holde seg hjemme nå, sier Hekan.

LANG FERIE: Kinesiske Hekan får seg en ekstra lang ferie. Foto: VESA TOPPARI / Yle

De fleste kineserne som besøker den populære ferieplassen Saariselkä, reiser ofte sammen. Det var i Saariselkä den coronasmittede 32-årige kvinnen oppholdte seg. Gruppereisene det er snakk om kan sammenlignes med charterreiser.

– De kinesiske turistene visste ikke at de hadde viruset, så de reiste ut i verden. Jeg vil poengtere at det ikke er deres skyld, fortsetter Hekan.

Gruppen til Hekan blir å fortsette reisen videre som planlagt, men at de blir å utsette hjemreisen til Kina på ubestemt tid på grunn av at de frykter å bli smittet.

Hun forteller at de skal unngå store folkemengder i tiden fremover.

Lungeviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember.

Ingen grunn til panikk

Pauliina Ruotsala fra Saariselkä tar det hele med ro og er ikke veldig bekymret. Torsdag formiddag skal hun ut og handle i gatene som er fylt opp med turister.

På tur inn på kjøpesenteret tenker hun ikke på at hun kan bli smittet, selv om det er mange mennesker der, også kinesere.

– Jeg jobber på et enda mindre sted, men får ikke panikk av den grunn, sier Ruotsala.

INGEN PANIKK: Pauliina Ruotsala velger å leve som normalt. Foto: Kaija Länsman / YLE

Hun forteller at man så klart snakker om viruset, men at man fortsetter å leve som normalt i hverdagen.

REISEMÅLET: Den coronasmittede 32-årige kvinnen fra Wuhan i Kina oppholdte seg i Saariselkä før hun ble syk og reiste til nabobygden Ivalo.

Lev som vanlig

– Folk i Finland kan leve som vanlig inntil videre, sier smittevern overlege Markku Broas ved Lappi sentralsykehus i Rovaniemi til NRK.

Finske myndigheter kommer ikke å sette inn større ressurser for å forhindre spredning av viruset foreløpig.

– Det ser ut til at myndighetene har en «vente og se» holdning, sier NRK-reporter Dan Robert Larsen, som er i Rovaniemi.

Den statlige kanalen Yle melder at det er 15 personer som kan ha blitt smittet av viruset i Finland. De overvåker nå tilstanden til disse menneskene. Alle skal ha blitt smittet i løpet av de 14 siste dagene.

Fortsatt isolert – Norge vurderer å sette inn tiltak

Både Norge og Finland er klare med tiltak hvis det utvikler seg til en pandemi.

– Vi vurderer løpende hva slags tiltak som kan være aktuelle, sier pressetalsperson i UD, Siri R. Svendsen.

VURDERINGER: Enn så lenge setter ikke Norge inn ekstratiltak på bakgrunn av coronaviruset som for første gang er påvist i Norden. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Pandemi er sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler.

Sentralsykehuset i Lappland melder torsdag at den 32 år gamle kinesiske kvinnen har det bra etter forholdene.

Hun er fortsatt isolert på Lappi sentralsykehus, som har kapasitet til å ta imot flere smittede pasienter hvis det viser seg nødvendig.