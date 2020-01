Kvinne smittet av Coronavirus i Sverige

En kvinnelig pasient på sykehuset Ryhov i region Jönköping har fått påvist smitte av det nye coronaviruset som ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina.

Kvinnen har vært på besøk i Wuhan-området i Kina, og var symptomfri da hun landet i Sverige 24. januar. Fire dager senere fikk hun hoste og tok kontakt med legen sin i går.

I dag viste prøvene at hun har blitt smittet av coronaviruset.

– Ingen grunn til uro

Hun skal ikke være alvorlig syk.

– Kvinnen som i 20-års alderen, skal ikke hatt noen særlig kontakt med andre som kan ha blitt smittet av henne, opplyser smitteekspert på pressekonferansen Malin Bengnér.

Kvinnen er nå isolert ved infeksjonsklinikken ved sykehuset Ryhov.

Avdelingssjefen for avdelingen for mikrobiologi ved Folkehelsemyndighetene i Sverige, Karin Tegmark Wisell, sier de har gode rutiner for å håndtere dette.

– Det er viktig å huske på at et utbrudd ikke er det samme som at vi har en spredning av smitte i Sverige. Den risikoen ser vi som nå som meget lav ut fra andre lands erfaringer. Helsemyndighetene har rutiner for å ta hånd om tilfeller som dette på en bra og sikker måte, sier Karin Tegmark Wisell.

Hun legger til at kvinnen har handlet veldig riktig.

– Det er ingen grunn til uro. Sykdommen spres gjennom kontakt, og i dette tilfelle finnes det ingen kontakter. Kvinnen har opptrådt på en forbilledlig måte, sier Wisell.

Ingen smittespredning

Myndighetene i Sverige har tatt rundt 20 prøver fra personer som har fått luftveisproblemer etter å ha vært i Hubei-provinsen i Kina.

– Det er viktig å skille mellom et eneste tilfelle og smittefare i samfunnet. Vi har ikke en smittespredning her, sier Wisell.

Hun mener at Sverige har en god beredskap for å kunne håndtere dette i Sverige.

Hjemmekarantene

Det er rundt 15 svenske statsborgere som befinner seg i Hubei-provinsen og som har fått tilbud av svenske utenriksdepartementet om å få reise hjem. Men ikke alle ønsker å dra fra Wuhan, melder SVT Nyheter.

De som velger å reise hjem til Sverige oppfordres til å en ta en såkalt frivillig hjemme-karantene i to ukers tid.

– En frivillig karantene er et greit nivå å legge seg på. Risikoen for å smitte er ekstrem liten ettersom det er friske personer, sier epedemiekspert hos Folkehelsemyndighetene Anders Tegnell.

På den måten kan en minimere risikoen for smitte mener Tegnell.

– Holder man seg hjemme så vil det si mindre kontakt. Det er fullt mulig å gå ut en tur, men kanskje ikke så lurt å ta bussen eller gå i butikken under denne perioden, sier han.

Åpner for hjemmekarantene i Norge

Også i Norge vurderer man muligheten for hjemmekarantene.

– Her har vi lagt vekt på å følge rådene fra det europeiske smitteverninstituttet, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun sier det er viktig å vurdere smitterisikoen og se på hva som er hensiktsmessige tiltak.

– Der det er hensiktsmessig har vi åpnet muligheten for hjemmekarantene og hvis noen er syke vil de selvfølgelig bli tatt hånd om med smitteverntiltak og helseinstitusjoner.

Drøftingsmøte i Norge neste uke

Her i Norge har helsedirektør Bjørn Guldvog besluttet å innkalle Beredskapsutvalget for biologiske hendelser til møte førstkommende mandag.

Hensikten med møtet er å sikre at alle etater er godt informert og at helsedirektøren får drøftet sine tiltak.

Norge som nasjon skal være godt forberedt til å håndtere et eventuelt smitteutbrudd her i landet. På møtet kommer: