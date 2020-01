WHO erklærer internasjonal folkehelsekrise

– Alle land må samarbeide, og det er tid for solidaritet, fakta og ikke frykt, sa WHO-sjef Tedros Adhanom torsdag kveld.

Helseekpertene i Verdens helseorganisasjon (WHO) hadde torsdag et møte for å avgjøre om den raske spredningen av coronaviruset krever et globalt helsetiltak.

Medlemmene av krisekomiteen har frem til nå hatt ulikt syn på hvorvidt utbruddet skal erklæres som en global nødsituasjon.

Lungeviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan i Hubei-provinsen i desember skaper bekymring.

Fra begynnelsen av januar har det jevnlig kommet inn rapporter om nye smittede.

Nye offisielle tall viser at 170 personer i Kina er døde som følge av lungeviruset. Rundt 8.000 mennesker i hele verden skal være smittet, de fleste tilhørende i Hubei-provinsen.

6 tilfeller i USA

104 personer er bekreftet smittet utenfor Kina. I USA har helsemyndighetene bekreftet det første tilfellet der viruset har smittet fra person til person.

En kvinne ble syk etter å ha vært i den kinesiske byen Wuhan, hun var det første bekreftetde smittetilfelle i USA, og nå er ektemannen den første som er blitt syk i USA uten å ha vært i Kina, melder nyhetsbyrået AP.

Den smittede mannen er det sjette tilfellet i USA.

Det er ikke meldt om noen døde som følge av viruset utenfor Kina, melder Reuters.

Innbyggere i flere kinesiske millionbyer er satt i en mer eller mindre effektiv karantene. Mens helsemyndigheter i mange land understreker at faren ved smitten er liten og at det ser ut til at dødeligheten er lav, har land etter land innført tiltak for å hindre en spredning.

UD ber norske i Kina ta kontakt

Utenriksdepartementet planlegger nå en utreise for et fåtall norske som befinner seg i Hubei-provinsen i Kina. De ber andre norske som er på reise i Kina som trenger konsulær bistand om å ta kontakt.

– Vi oppfordrer nordmenn til å ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller UDs operative senter på tlf. 23 95 00 00 dersom man har behov for konsulær bistand, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen.

Hun oppfordrer norske reisende i Kina til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at de kan nå ut med oppdatert informasjon.