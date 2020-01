Pasienten ble flyttet fra Ivalo, nord i Finland, til et større sykehus i Rovaniemi. Her er personen blitt isolert og det er nå påvist smitte av coronaviruset, ifølge Institutt for helse og velferd i Finland.

Personen har blitt satt i karantene på sykehuset. Den reisende kommer fra Wuhan. Det er fra denne millionbyen det dødelige viruset kommer fra.

Det er det første bekreftede tilfellet av viruset i Norden og Finland.

– Det var forventet at viruset ville komme til Finland via turister. Risikoen for at viruset sprer seg videre i Finland er fortsatt veldig liten, så det er ingen grunn til bekymring, sier Mika Salminen til Yle. Han er direktør i Institutt for helse og velferd (THL).

Den smittede skal ha tatt kontakt med helsestasjonen i Ivalo på grunn av influensasymptomer. Personen ble deretter fraktet til Rovaniemi hvor vedkommende ble satt i karantene.

Yle melder også at det er 15 personer som kan ha blitt smittet av viruset i Finland. De overvåker nå tilstanden til disse menneskene. Alle skal ha blitt smittet i løpet av de 14 siste dagene.