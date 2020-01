Myndighetene etter kriseerklæringen om coronaviruset: – Vær årvåken

Mens stadig flere land utenfor Kina oppdager innbyggere som er smittet av det nye coronaviruset, skrudde internasjonale helsemyndigheter torsdag kveld opp beredskapen enda et hakk.

Da erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) en global folkehelsekrise (PHEIC).

Det har bare skjedd fem ganger det siste tiåret.

Folkehelseinstituttet: – Vi er klare

Nyheten kom ikke som noen overraskelse på Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

– Jeg tenkte at dette er akkurat som forventet, og at vi er klare for dette, sier Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg sier de er forberedt på at det vil komme folk som allerede er smittet til Norge, og at mennesker i Norge kan bli smittet og bli syke.

Hun forklarer at kriseerklæringen innebærer at WHO tar en mye tydeligere ledelse i det internasjonale arbeidet mot smitten.

– Det betyr for eksempel at WHO vil si fra til land de mener gjør ting som ikke er hensiktsmessige for forsøkene på å stanse spredningen av sykdommen.

Også WHO peker på at koordineringen av smittearbeidet blir viktig fremover.

– Den eneste måten vi kan bekjempe dette viruset på, er at alle land må samarbeide. Det er tid for solidaritet, fakta og ikke frykt, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus torsdag kveld.

FORBEREDT PÅ CORONAVIRUS: Camilla Stoltenberg sier Norge er forberedt på coronaviruset. Dette er et bilde fra da hun orienterer om det vanlige influensaviruset i oktober 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stoltenberg: – Vær årvåken

Så langt har 213 mennesker dødd av coronaviruset i Kina, og det har spredd seg til minst 16 andre land. Fire av dem i Europa: Frankrike, Tyskland og Finland.

Ekspertene regner med at viruset også vil komme til Norge. Det finnes ingen vaksine.

– Hvordan vurderer du i hvor stor grad folk bør være bekymret eller ikke?

– Man bør være årvåken. Så bør man beskytte både seg selv mot smitte og hjelpe andre med å beskytte seg. Særlig bør man være opptatt av å beskytte dem som er sårbare: eldre, og folk med andre sykdommer – de som risikerer å få alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet har allerede testet personer i Norge for smitten. Ingen har hatt viruset.

TUSENVIS SMITTET: Rundt 8.000 er nå bekreftet smittet av det nye coronaviruset. Da vil en blodprøve bli merket slik. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Laboratorier i beredskap

Stoltenberg forteller at de overvåker situasjonen tett.

– Vi har økt kapasiteten for å kunne teste folk på laboratorier, der det er mistanke om at folk er smittet. Også sykehuslaboratorier over hele landet er klare til å teste folk for smitte, hvis det blir behov for det.

Folkehelseinstituttet legger ut råd på sine nettsider. Det går også an å ta kontakt på telefon.

– Vi har smittevernvakt som svarer på spørsmål hele døgnet, og som holder seg oppdatert på situasjonen internasjonalt og i Norge, sier Stoltenberg.