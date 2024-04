– Du blir jo litt sånn flau når du sitter og forteller om dette, fordi du får følelsen av at politiet og andre tenker sånn: «Å ja, det har bare vært en jenteslåsskamp», sier en av kvinnene.

Hun var den første som anmeldte saken. Den ble henlagt, men etter hvert tatt opp igjen da flere kvinner anmeldte.

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En kvinne er dømt til tre års fengsel for grov vold, mishandling og trusler mot fire kvinnelige ekskjærester.

Retten beskriver det som en intens voldsutøvelse som ofte strakk seg over flere timer.

Den dømte kvinnen skal ha utøvd psykisk makt og kontroll, blant annet ved å overvåke ekskjærestenes telefoner og sosiale medier.

Kvinnene forteller at de lenge trodde det var deres egen skyld at ekskjæresten var voldelig.

Den dømte kvinnen innrømmer å ha slått og knuffet, men mener forklaringene er sterkt overdrevet og at det er en konspirasjon mot henne.

I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen ilagt et kontaktforbud overfor de fire kvinnene i tre år, samt å betale en oppreisning til hver av dem på 120.000 kroner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg skjønner at folk synes det er vanskelig å tro på det, fordi det er så brutalt som det er. Siden hun er en kvinne, så har hun blitt totalt undervurdert. Det er så lett å tenke: «Hvorfor tar du ikke bare igjen?», sier en av de andre kvinnene.

Nå har Buskerud tingrett dømt kvinnen til ubetinget fengsel i 3 år for grov vold, mishandling og trusler.

– Jeg ble veldig glad, og det betyr alt å bli trodd, sier en av de fornærmede kvinnene.

«Beskrivelsen viser at de fornærmede har blitt utsatt for en massiv og intens voldsutøvelse. Mange av hendelsene har vært langvarige og strukket seg over flere timer.»

«Det er påfallende hvor mye vold disse jentene har vært utsatt for, til tross for relativt kortvarige forhold,» står det i dommen.

– Jeg er litt tom, men selvsagt fornøyd. Jeg tenker det er godt at ansvar kan plasseres der det hører hjemme, og å få fram at partnervold skjer uavhengig av kjønn og alder, sier en av kvinnene.

Den ene kvinnen anmeldte forholdet fordi hun ikke ville at andre skulle oppleve det samme som henne. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Psykisk makt og kontroll

– Hun gjorde seg veldig stakkarslig. Familien hadde forlatt henne, ekskjærester hadde vært utro, og at hun trengte mye kjærlighet. Da syntes jeg synd på henne, sier en av kvinnene.

Hun forteller at ekskjæresten krevde å gå gjennom telefonen hennes, og at hun hadde stedtjester på slik at hun til enhver tid kunne vite hvor hun var.

Kvinnen skal ha tatt telefonen hennes og slettet alle sosiale medier hun hadde, fordi hun var sjalu.

– Det var en overvåkning helt ute av kontroll. En gang jeg var hjemme hos foreldrene mine ble hun helt gal fordi hun mente at det ikke sto på kartet med stedstjenester at jeg var der. Det hadde visst stått at jeg var i nabohuset eller lignende. Men det er jo unøyaktig, det kartet, sier kvinnen.

Flere av kvinnene har fortalt at de fryktet for livet. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Hun forteller videre at hun en gang var hos en mannlig kiropraktor. Da fikk hun streng beskjed om å dusje etterpå, fordi en mann hadde tatt på henne.

Etter en uke skal volden ha startet.

– Det var slag, spark, spytting og klyping.

Til slutt fryktet hun for livet sitt.

– Jeg tenkte at jeg enten kom til å ta mitt eget liv, eller at hun kom til å drepe meg.

Kvinnene forteller at ekskjæresten vekslet voldsomt i humøret.

– Det er som om hun har to personligheter. Det snur veldig fort. I det neste øyeblikket elsket hun meg over alt på jord. Jeg var det fineste hun hadde, og hun fridde til meg.

– Når hun var slem og hadde gjort stygge ting, så angret hun seg jo i hjel hver gang. I mitt tilfelle ga jeg henne da uendelig med sjanser, sier en annen.

Mener usikkerheten ble utnyttet

Kvinnene opplever at det er vanskelig for andre å forstå hvordan kvinnen kunne få så mye makt over dem på så kort tid. Derfor har de funnet mye støtte i hverandre.

To av dem har hatt kontakt i forkant, resten ble kjent gjennom rettssaken.

Den ene kvinnen forteller at hun var ung og usikker da de var sammen.

– Jeg hadde bare vært sammen med en jente før henne, og jeg synes det var litt rart å være ute av skapet. Hun pratet veldig nedlatende om venner og familien, og hun sa at hun liksom var familien min nå, mente hun.

Ekskjæresten sverget på at hun aldri hadde vært slem med tidligere kjærester, og mente at det var personligheten til den unge kvinnen som fikk dette fram i henne.

Hun trodde derfor lenge at det var hennes egen skyld at kjæresten var slem mot henne.

– Det som kommer fram nå, med hvor mange hun har vært slem mot, belyser mer hvordan hun er. Det var ikke meg det var noe galt med, det var henne, sier hun.

En av kvinnene forteller at det var himmel og helvete på samme tid å leve sammen med ekskjæresten. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Søkte hjelp i hverandre

Den første kvinnen som anmeldte prøvde terapi i en lang periode, men følte likevel at hun hadde behov for å snakke med noen som virkelig forsto henne. Derfor tok hun kontakt med en annen ekskjæreste av tiltalte.

I 2021 giftet tiltalte og en ny kjæresten seg, og rett etterpå fikk de barn.

Året etter døde den nye kjæresten av en overdose. Tiltalte ble mistenkt for uaktsomt drap.

Mistanken om uaktsomt drap ble nylig henlagt på bevisets stilling, men familien til den døde kvinnen har påklaget henleggelsen. Saken er nå hos Riksadvokaten som tar en endelig avgjørelse.

I retten har det kommet fram at tiltalte har hatt store rusproblemer gjennom hele livet. Flere av kvinnene forteller at de måtte ta rusmidler for å blidgjøre henne, til tross for at de ikke brukte rusmidler.

Mener kvinnene konspirerer

Kvinnenes ekskjæreste innrømmet i retten å ha slått med flat hånd, og at det hadde vært knuffing. Hun innrømmet også at forholdene til kvinnene har vært turbulent. Men hun mener at både hun og de tidligere partnerne var skyld i at kranglene eskalerte.

Hun mente også at det hele var sterkt overdrevet.

– Det har vært en sammensvergelse. Her er det folk som bevisst har gått inn for å samkjøre forklaringer, sa hun.

– En konspirasjon? spurte dommeren.

– Ja, svarte hun.

– Hun opplever det naturlig nok svært belastende, og det er en meget spesiell situasjon for henne å stå i, sa forsvarer Alexander Nyheim Jenssen.

Aktor la ned påstand om to og et halvt år fengsel, samt oppreisning til de fornærmede.

Forsvareren mente at den tiltalte kvinnen måtte frifinnes. Jenssen forteller at klienten er klar over straffen, men han ønsket ikke å kommentere dommen fredag ettermiddag.

I tillegg til fengselsstraffen er den domfelte ilagt et kontaktforbud overfor de fire kvinnene i 3 år, samt å betale en oppreisning til hver av dem på 120.000 kroner.