«Må sametingspresidenten kunne snakke samisk?» spurte NRK toppkandidatene til høstens sametingsvalg.

68,1 prosent svarer nei, mens 31,9 prosent svarer ja. Et klart flertall mener dermed at det ikke er nødvendig at presidenten kan snakke samisk.

– Å bare snakke om, skryte og gi uttrykk for ønsker om et språk, nytter ikke. Noen har skrevet; «don´t only speak about it, speak the language». Man må altså snakke språket og ikke bare om det, for at språket skal ha framtid. Og her er sametingspresidenten et viktig forbilde.

Slik kommenterer Ole Henrik Magga (73) resultatet i NRK-undersøkelsen. Han synes det er trasig.

– Dette er alvorlig, sier han.

Samisk er i likhet med norsk offisielt språk i Norge, men språket er definert som truet. Til høsten skal det velges ny sametingspresident. Tidligere har det vært et betent tema om presidenten bør kunne samisk.

– Vi har selv ansvar

Magga var president fra 1989 til 1997, og representerte Norske Samers Riksforbund (NSR).

Han er språkforsker og har arbeidet som professor både ved Universitetet i Oslo og Samisk høgskole i Kautokeino.

Magga har vært en ledene person i å utvikle det samiske samfunnet de siste 30 årene.

– Det samiske folk har selv ansvaret for å bevare språket. Det er ingen andre som kommer til å gjøre slutt på det, men vi selv, og da forsvinner språket. Igjen er det viktig at våre ledere er forbilder i denne sammenheng, sier Magga til NRK.

Topp-3 kandidatene deltok i undersøkelsen; til sammen 174 politikere.

I partiet Nordkalottfolket har alle kandidatene svart «nei» på spørsmålet. I partiet Árja har 77 prosent svart «ja».

Formelt stilles det ikke språkkrav til politikere som ønsker å bli sametingspresident.

Krav for å kunne stemme ved sametingsvalget Ekspandér faktaboks Alle som oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk eller har forelder, besteforelder eller oldeforelder som snakket samisk, kan kreve å bli innført i Sametingets valgmanntall.

Barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Personer som står i valgmanntallet, er valgbare til Sametinget.

Bestemmelsene i «sameloven» er grunnlaget.

– Mange blir ekskludert

Andine Knudtson (27) fra Oslo er Høyres 1. kandidat i valgkrets Sør-Norge. Hun har svart nei på spørsmålet om presidenten må kunne snakke samisk.

– Jeg syns språk er kjempeviktig, men dette spørsmålet trekker oppmerksomheten bort fra det viktigste spørsmålet, nemlig hvordan skal vi bevare språket og hvordan vi skal sikre at vi har gode samisklærere som kan lære bort samisk til både barn og voksne som ønsker å lære seg samisk, sier hun.

EKSKLUDERT: Andine Knudtson sier det er viktig å lære seg samisk. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Hun er glad for at det ikke blir stilt formelle krav om samiskkunnskap til politikerne.

– Jeg tror veldig mange blir ekskludert, inkludert meg selv. Jeg hadde blitt ekskludert fra et politisk verv som man er engasjert for. Å bli ekskludert og nesten diskriminert fordi man ikke kan et språk, blir feil, sier hun.

Av sametingskandidatene med norsk som hjemmespråk, har 84 prosent svart «nei» på spørsmålet om sametingspresidenten må kunne snakke samisk. 16 prosent har svart «ja».

Av de med samisk som hjemmespråk, har 42 prosent svart «ja», mens 58 prosent har svart «nei».

KAN LÆRE: Jon-Christer Mudenia jobber og studerer i Tromsø, men er fra Tana. Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Jon-Christer Mudenia (26) er 2. kandidat for partiet Árja i Østre valgkrets (Øst-Finnmark).

Han er ikke enig i at noen vil ekskluderes fra presidentvervet på grunn av manglende samiskkompetanse.

– I dag finnes det gode muligheter til å lære seg språket, og det er opp til hver enkelt å lære seg språket slik at man kan kommunisere på samisk, sier han.

Han mener en sametingspresident må være et forbilde i en tid hvor samisk er et truet språk.

– Kan få et forklaringsproblem

FIRE PRESIDENTER: Disse har vært presidenter. Egil Olli (f.v.) var president fra 2007 til 2013, Aili Keskitalo fra 2005 til 2007 og fra 2013 til i dag, Sven-Roald Nystø fra 1997 til 2005 og Ole Henrik Magga fra 1989 til 1997. I en kort periode i 2016 til 2017 var Vibeke Larsen president. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ole Henrik Magga mener det beste forbildet kunne være en sametingspresident som har lært seg samisk.

– Det ville vist at det er mulig å lære seg samisk. Noen har jo hevdet at det ikke er mulig, sier han.

Sametinget har flere ganger fastslått at språket er det viktigste politikkområdet. Magga synes staten på en god måte har bidratt til å ta vare på samisk.

– Vi har selv jobbet for at staten, fylkeskommunene og kommunene skal ta hensyn til det samiske språket. Vi har jobbet for at det skal finnes leger, helsearbeidere og andre som har samiskkompetanse. Derfor kan vi selv få et forklaringsproblem hvis vår fremste representant ikke verdsetter språket like høyt, sier Magga.